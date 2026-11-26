Sfreccia in tangenziale senza patente e con cie manomessa: denunciato Blitz e sequestri di auto rubate nell'area nord

Procedeva a velocità sostenuta lungo l'asse della Tangenziale di Napoli, compiendo sorpassi azzardati e manovre ad alto rischio per l'incolumità degli altri automobilisti in transito. La corsa di un 32enne italiano, identificato con le iniziali M. A., si è interrotta all'altezza della barriera di pedaggio Astroni Sud, dove una pattuglia della Polizia Metropolitana di Napoli è riuscita a intercettare la vettura e a intimare l'alt in condizioni di sicurezza.

Dai primi riscontri effettuati su strada dagli agenti è emerso un quadro di totale irregolarità amministrativa. Il conducente è risultato sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita, mentre l'autovettura circolava priva della copertura assicurativa obbligatoria e con la revisione periodica scaduta. Al termine delle contestazioni previste dal Codice della strada, il veicolo è stato sottoposto a sequestro e trasferito presso un deposito di custodia giudiziaria.

Il documento alterato e l'accusa di falsità materiale

Gli approfondimenti investigativi condotti subito dopo il fermo hanno fatto emergere ulteriori profili di rilievo penale. Durante l'identificazione, il 32enne ha esibito una carta d'identità elettronica (CIE) alterata, dalla quale era stato volontariamente asportato il microchip interno.

Il documento è stato immediatamente posto sotto sequestro probatorio e nei confronti dell'uomo è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative.

La stretta nell'area nord: blitz tra Villaricca e Afragola

L'intervento sulla Tangenziale rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in campo dalla Polizia Metropolitana per contrastare l'illegalità stradale e il fenomeno delle auto "fantasma" nell'hinterland partenopeo. Nei giorni scorsi, una serie di posti di blocco mirati ha interessato i comuni di Villaricca e Afragola, con particolare attenzione al rione Salicelle.

Il bilancio dell'attività ispettiva nell'area nord registra numeri significativi:

45 veicoli controllati complessivamente;

24 verbali elevati per diverse infrazioni al Codice della strada;

5 autovetture sequestrate per mancanza di copertura assicurativa;

3 conducenti sanzionati per guida senza patente;

1 persona denunciata all'Autorità Giudiziaria con l'accusa di riciclaggio;

1 Peugeot 208 con targa polacca sottoposta a sequestro.

Il dossier 2026: auto rubate e targhe straniere

L'attività di contrasto svolta dall'inizio del 2026 evidenzia la persistenza di un sistema illecito legato alla reimmatricolazione fittizia e al traffico di veicoli di provenienza furtiva, concentrato prevalentemente nell'area nord della Città Metropolitana di Napoli.

Secondo i dati tracciati dagli investigatori, dall'inizio dell'anno sono stati sequestrati 23 veicoli rubati con numero di telaio contraffatto. L'analisi delle targhe utilizzate per eludere i controlli conferma il ricorso sistematico all'esterovestizione illecita: 16 mezzi circolavano con targa polacca, uno con targa bulgara, uno con targa spagnola e i restanti con targhe italiane. Nello stesso arco temporale, gli agenti hanno inoltre recuperato 8 veicoli provento di appropriazione indebita (con 6 persone denunciate) e individuato un'autovettura rubata con telaio alterato e targa italiana clonata.