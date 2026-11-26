Napoli-Milan, da domani la vendita dei biglietti: prezzi ed info A partire dalle ore 12:00 di venerdì 27 novembre saranno in vendita i biglietti per Napoli-Milan

Il Napoli, reduce da un pareggio in Champions League contro il Manchester City all'Ethiad Stadium, si prepara ad affrontare in Serie A il Sassuolo in trasferta. Superato il prossimo ostacolo lontani dal Maradona, gli azzurri di Massimiliano Allegri affronteranno quattro partite consecutive tra le mura dell'impianto di Fuorigrotta.

Lecce (sabato 5 dicembre alle 20:45), Club Brugge (martedì 8 dicembre alle 21:00), Milan (domenica 13 dicembre alle 20:45) e Fiorentina (mercoledì 16 dicembre alle 21:00). Due gare di Serie A, una di Champions League ed una di Coppa Italia.

Napoli-Milan, al via la vendita dei biglietti

La SSC Napoli ha comunicato che a partire dalle ore 12:00 di venerdì 27 novembre 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Milan, match di Serie A che si disputerà domenica 13 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. La vendita sarà preceduta da una promozione riservata agli abbonati Full a 24 gare della stagione 2026/27.

I prezzi dei biglietti:

CURVE INFERIORI: (Fase 1-2) 25,00€; (Fase 3) 30,00€; (Ridotto U14) 14,00€

CURVE SUPERIORI: (Fase 1-2) 40,00€; (Fase 3) 45,00€; (Ridotto U14) 20,00€

DISTINTI INFERIORI: (Fase 1-2) 45,00€; (Fase 3) 50,00€; (Ridotto U14) 25,00€

DISTINTI SUPERIORI: (Fase 1-2) 65,00€; (Fase 3) 75,00€; (Ridotto U14) 35,00€

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM: (Fase 1-2) 75,00€; (Fase 3) 85,00€; (Ridotto U14) 40,00€

TRIBUNA NISIDA: (Fase 1-2) 80,00€; (Fase 3) 90,00€; (Ridotto U14) 45,00€

TRIBUNA POSILLIPO: (Fase 1-2) 110,00€; (Fase 3) 120,00€; (Ridotto U14) 60,00€

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM: (Fase 1-2) 130,00€; (Fase 3) 145,00€; (Ridotto U14) 70,00€

Dalle ore 12:00 di venerdì 27 novembre 2026 e fino alle ore 23:59 di domenica 29 novembre 2026, gli abbonati Full a 24 gare della stagione 2026/27 potranno utilizzare il numero della Fidelity Card sulla quale è caricato il proprio abbonamento come codice di sblocco per acquistare un biglietto in via prioritaria, alla tariffa Fidelity, in qualsiasi posto e settore disponibile, in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card. Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card del destinatario.

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Dal 4 dicembre la vendita libera

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 16:00 di venerdì 4 dicembre 2026 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, con caricamento sulla Fidelity Card o utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone.