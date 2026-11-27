Educational Goal Festival, a Napoli l’alleanza per la sostenibilità Futuro e clima, i giovani in ansia: a Napoli la risposta del Festival

Oltre la metà dei giovani italiani guarda al futuro con disagio e appena il 14,3% si dichiara fiducioso. Il cambiamento climatico e la transizione energetica sono considerati dal 46,3% dei giovani tra le grandi emergenze da affrontare. Dati che richiamano l’urgenza di investire nell’educazione alla sostenibilità e nella capacità delle nuove generazioni di immaginare e costruire il proprio futuro. È questo uno dei temi centrali emersi nel corso della seconda edizione di Educational Goal Festival (EGF), l’appuntamento nazionale dedicato all’educazione alla sostenibilità che ha riunito ieri al Real Albergo dei Poveri di Napoli esponenti delle istituzioni, del mondo della ricerca, delle imprese, della scuola e della società civile.

“La sfida dell’educazione alla sostenibilità è quella di offrire alle nuove generazioni gli strumenti per comprendere la complessità del nostro tempo senza esserne sopraffatte”, ha detto Antonio Garofano, presidente di Educational Goal APS, presentando l’iniziativa. “In un’epoca caratterizzata dal sovraccarico informativo e dalla crescente diffusione dell’intelligenza artificiale, trasmettere conoscenze non è più sufficiente, occorre riscoprire il valore educativo della bellezza, della creatività e delle emozioni: questo l’obiettivo di EGF”.

“I giovani chiedono piu tempestività nelle risposte e relative azioni, e anche per questo è importante costruire un’alleanza educativa tra istituzioni, enti locali, scuole, imprese, mondo della ricerca e società civile”, ha aggiunto Massimiliano Pontillo, presidente di Pentapolis Institute ETS, co-ideatore e portavoce del Festival. “La sostenibilità deve diventare il fulcro della vita quotidiana delle persone e delle comunità. La pluralità delle voci che si sono incontrate a Napoli e la partecipazione degli studenti nei territori testimoniano la necessità di dare continuità a questo percorso. Attraverso l’educazione e la forza dell’esempio possiamo costruire una cultura diffusa della sostenibilità, per un benessere diffuso”.

“Disagio, sfiducia, ansia per la salute e il futuro del pianeta. I dati emersi nell’ultima ricerca di Ecosistema Futuro, il progetto dell’ASviS per mettere i futuri al centro del dibattito politico e culturale del Paese, ribadiscono la necessità di utilizzare l’educazione alla sostenibilità come leva per trasformare la consapevolezza dei giovani in partecipazione. È in questa prospettiva che assume particolare rilevanza l’Educational Goal Festival, che ha il merito di coinvolgere il mondo della scuola e le comunità locali nelle sfide dello sviluppo sostenibile”, ha dichiarato in un messaggio inviato agli organizzatori Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Educare alla sostenibilità, tra scienza, innovazione e partecipazione

Dopo il successo della prima edizione, tenutasi nel 2025 a Salerno, Educational Goal Festival ha consolidato il proprio ruolo di luogo di confronto e di incontro tra generazioni e competenze diverse. La giornata napoletana ha coinvolto 70 tra relatori e osservatori, 150 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e delle università, oltre a decine di docenti. Più di 10 appuntamenti tra talk e approfondimenti, 3 grandi panel tematici, laboratori con le scuole e performance artistiche hanno animato il programma della manifestazione mentre 35 imprese hanno partecipato alla gara per il miglior progetto di educazione ambientale.

Al centro dei lavori il rapporto tra sostenibilità e scienze, la necessità di “restare umani” nell’era degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale, il ruolo delle imprese, delle istituzioni, anche formative, e degli enti locali nella promozione di una cultura della responsabilità ambientale e sociale.

Ad aprire la giornata i saluti istituzionali di Maura Striano, assessora all’Istruzione del Comune di Napoli. Tra i protagonisti della manifestazione l’ex ministro e docente Lorenzo Fioramonti, Oscar di Montigny, divulgatore e imprenditore culturale; Riccardo Luna, giornalista esperto di tecnologia e innovazione, primo direttore di Wired Italia e co-ideatore di Venice Climate Week; Sara Roversi, fondatrice e presidente del Future Food Institute; l’astrofisica Clementina Sasso, l’attivista Pegah Moshir Pour e il filosofo Bruno Mastroianni. Tra i contributi istituzionali anche quelli di Elena Grandi, assessora all’Ambiente di Milano.

“L’educazione alla sostenibilità - ha detto Sara Roversi, Presidente del Future Food Institute - parte dalle esperienze quotidiane: il cibo ci insegna a riconoscere il valore delle risorse, della biodiversità e del lavoro delle comunità. Coinvolgere i giovani significa trasformare conoscenza in responsabilità e capacità di agire”. Roversi a Pollica, nel Cilento, ha fondato il Paideia Campus e con il suo team cura la segreteria del Centro Studi Dieta Mediterranea “Angelo Vassallo”.

L’Educational Goal Award 2026 assegnato ad Acea per il progetto “A scuola di educazione idrica”

Particolarmente significativa la partecipazione del mondo imprenditoriale alla seconda edizione dell’Educational Goal Award, il riconoscimento dedicato ai migliori progetti aziendali di educazione ambientale, assegnato nel 2025 ad A2A. Sono 35 le imprese che hanno partecipato all’edizione 2026, espressione di una crescente attenzione del mondo produttivo nei confronti dell’educazione alla sostenibilità e del coinvolgimento delle comunità.

Cinque i progetti selezionati per la finale: Campioni ogni Giorno – Procter & Gamble, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026; RDR Academy – RDR Società Benefit; sCOOLFOOD – Per un futuro di Tutto rispetto – Fondazione Monte dei Paschi di Siena; Acea Scuola Educazione Idrica – Acea SpA; Genera Futuro – Iren.

A consegnare il riconoscimento Elena Salzano e Michele Buonomo, rispettivamente del direttivo nazionale di Ferpi e di Legambiente e membri del Comitato tecnico scientifico di EGF: vincitore assoluto è risultata Acea con il progetto “A scuola di educazione idrica”. A P&G è andata la menzione speciale assegnata dagli studenti, mentre Acea si è aggiudicata quella degli ETS (enti terzo settore) presenti al festival. Il premio intende valorizzare e favorire la diffusione di buone pratiche, riconoscendo alle imprese un ruolo educativo che va oltre la sostenibilità dei processi produttivi e investe il rapporto con le scuole, i cittadini e i territori.

Il Festival Diffuso: 1500 studenti coinvolti in quattro regioni italiane

Accanto all’appuntamento nazionale di Napoli, dal 24 al 26 novembre il Festival Diffuso ha portato l’educazione alla sostenibilità nei territori italiani, coinvolgendo nove istituti scolastici e circa 1500 studenti in sette comuni di Lombardia, Marche, Molise e Campania. Tra le città coinvolte Pavia, Saronno, Pesaro, Ancona, Isernia, Portici.

A rafforzare il radicamento territoriale della manifestazione anche il protocollo d’intesa sottoscritto da Educational Goal, Pentapolis Institute e Rete dei Comuni Sostenibili, finalizzato a promuovere il coinvolgimento delle amministrazioni locali e la diffusione di iniziative dedicate alla cultura della sostenibilità.

“La sostenibilità – ha dichiarato Valerio Lucciarini De Vincenzi, Presidente della Rete dei Comuni Sostenibili intervenendo nel talk pomeridiano dedicato al ruolo degli enti locali - si realizza nei territori, attraverso scelte concrete e politiche capaci di migliorare la qualità della vita delle comunità. I Comuni sono protagonisti di questo cambiamento: promuovere educazione ambientale significa costruire consapevolezza e accompagnare la transizione ecologica”.

Il sostegno delle imprese al Festival

Un grazie va alle aziende che hanno reso possibile l’evento: CONOU (main sponsor); A2A, BPER, Vianova, Adriatica Oli e Terravision Electric (official sponsor).

“Sostenere l’Educational Goal Festival significa per il CONOU contribuire a diffondere, tra le nuove generazioni, una maggiore attenzione all’ambiente – ha detto il Presidente Riccardo Piunti. Crediamo che far conoscere il valore dell’economia circolare sia un passo importante per promuovere comportamenti più consapevoli e responsabili”.

"Le sfide della transizione richiedono competenze, visione e responsabilità – ha commentato il Responsabile Territoriale Retail Campania Nord di BPER, Vincenzo Pittella -. Investire nell'educazione significa creare le condizioni perché innovazione e sviluppo generino valore duraturo."

“Siamo orgogliosi di sostenere la manifestazione nazionale dedicata all’educazione alla sostenibilità”, ha detto Giovanni Fabi Presidente di Terravision Electric: “Crediamo che la transizione verso un futuro più sostenibile non possa prescindere dall'educazione, dalla diffusione della conoscenza e dalla consapevolezza”.

"Un gesto semplice – ha sottolineato Giorgio Tanoni CEO di Adriatica Oli, come conferire correttamente l'olio da cucina usato, può cambiare molto. Il nostro impegno è trasformarlo in una risorsa, accompagnando famiglie, imprese e comuni verso un'economia circolare. Essere qui significa condividere questa visione con chi lavora per il bene dei territori."

“La tecnologia non è un fine – ha detto Nicola Di Giusto Sale and Marketing Manager di Vianova -, ma uno strumento al servizio degli esseri umani. In Vianova sviluppiamo tecnologie ICT e Cloud e sappiamo di avere una doppia responsabilità: essere sostenibili come impresa e aiutare i nostri Clienti a esserlo. Solo così possiamo generare valore per i Clienti, le persone e il territorio”.

Promotori, patrocini, partner

Educational Goal Festival è promosso da Educational Goal APS, in partenariato con Pentapolis Institute ETS, con il sostegno del Comune di Napoli, che ha messo a disposizione gli spazi del Real Albergo dei Poveri e la Sala dei Baroni del Maschio Angioino, e con la collaborazione organizzativa di Officine Sostenibili società benefit.

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, Regione Campania, ASviS, Fondazione Symbola, Elettricità Futura, Cisambiente Confindustria, Giffoni Innovation Hub, ANCI, ASSIUM, ISPRA, Fondazione Communia, FERPI, CONAI, Utilitalia, Ordine commercialisti Napoli, Assoutility, Uepeace, Global Compact Network, Assobenefit, ARPAC Campania, Nativa Campus.

Venice Climate Week, Future Food Institute, Grateful Foundation, Rete dei Comuni Sostenibili, Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), STEM Woman Congress, Dis Connect, Rete di Comunità Vesuviana, CSR – Il salone della CSR e dell’Innovazione sociale, Let’s Do it Italy, Immaginaria, Mario Puzo Film Festival, BioLabMa, Pollica Paideia Campus. Media partner: Eco in Città, Ultima Bozza, Ricicla TV e Sapere Ambiente. Partner organizzativo: Officine Sostenibili società benefit srl. www.festivaleducationalgoal.it