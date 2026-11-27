Calciomercato Napoli: si continua a seguire Sebastiano Esposito Incontro esplorativo tra il ds Manna e l'agente del calciatore

Il futuro di Sebastiano Esposito potrebbe tornare al centro delle trattative nella prossima sessione invernale. L’attaccante, classe 2002, è passato in estate dal Cagliari al Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma continua a essere seguito dal Napoli.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società partenopea avrebbe compiuto un nuovo passo per valutare la possibilità di portare il giocatore in azzurro a gennaio. L’operazione coinvolgerebbe anche il club rossoblù, che resta proprietario del cartellino del centravanti.

Il confronto tra Manna e l’agente

Durante l’ultima sosta per gli impegni delle Nazionali, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna avrebbe incontrato a Castel Volturno l’agente di Esposito. Il confronto avrebbe avuto carattere esplorativo e sarebbe servito a verificare la fattibilità dell’operazione.

L’interesse del Napoli per l’attaccante non è nuovo. Il club aveva già seguito il giocatore durante la scorsa estate e il profilo avrebbe ottenuto anche il gradimento del presidente Aurelio De Laurentiis. Al momento, tuttavia, non risultano accordi già raggiunti né una trattativa definita tra le società.

Il diritto di riscatto del Sassuolo

Il principale nodo dell’eventuale operazione riguarda la situazione contrattuale di Esposito. Il Sassuolo può infatti esercitare un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, acquisendo così a titolo definitivo il cartellino dell’attaccante.

Un eventuale trasferimento già a gennaio richiederebbe quindi una soluzione condivisa tra Cagliari, Sassuolo e Napoli. La società emiliana, impegnata nella corsa alla salvezza, non vorrebbe privarsi di una risorsa offensiva senza avere prima individuato un sostituto adeguato. Anche per questo, i contatti avviati dal club partenopeo non rappresentano ancora una garanzia sulla conclusione dell’affare.

Parallelamente, il Napoli continua a valutare altri profili per rinforzare il reparto offensivo, tra cui Gustavo Varela, attualmente in forza al Monza. Esposito resta comunque una pista da monitorare, soprattutto dopo il nuovo incontro tra Manna e il suo agente. Il Cagliari osserva gli sviluppi in virtù della titolarità del cartellino e degli accordi sottoscritti con il Sassuolo.