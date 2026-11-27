Napoli, si ferma De Bruyne: il belga fa differenziato Affaticamento dopo Manchester City, è in forse per la gara in Emilia

Il Napoli si prepara a rituffarsi nel clima campionato con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Torino e all'ottima prova offerta martedì sera all'Etihad Stadium, dove gli azzurri hanno strappato un prezioso 2-2 in Champions League contro il Manchester City. Domenica alle 15:00 al Mapei Stadium l'avversario sarà il Sassuolo, un test insidioso in cui Massimiliano Allegri punta a mantenere alta la concentrazione del gruppo, potendo contare anche sul graduale recupero di alcuni elementi dall'infermeria.

L'allarme da Castel Volturno: affaticamento muscolare

A frenare l'entusiasmo post-Manchester ci pensa però il bollettino medico diffuso dal club partenopeo. Nel corso della seduta mattutina al Training Center di Castel Volturno — caratterizzata da una prima fase di attivazione fisica e tecnica seguita da lavoro tecnico-tattico — Kevin De Bruyne ha svolto lavoro differenziato a causa di un affaticamento muscolare.

Il centrocampista belga, grande ex della sfida europea giocata pochi giorni fa, paga inevitabilmente il conto di un calendario serratissimo e del grande dispendio di energie accumulato nelle ultime settimane tra impegni con il club e convocazioni in Nazionale.

Le opzioni di Allegri a due giorni dalla sfida

A quarantotto ore dalla trasferta di Reggio Emilia, la gestione del numero 11 diventa il principale tema tattico per Allegri. Con un ciclo di partite ravvicinate all'orizzonte tra Serie A, coppe europee e Coppa Italia, lo staff tecnico non intende correre rischi inutili che potrebbero trasformare un semplice affaticamento in uno stop più lungo.

Lo scenario più probabile vede De Bruyne partire inizialmente dalla panchina al Mapei Stadium, lasciando spazio a chi ha avuto meno minutaggio nelle ultime uscite — con André-Frank Anguissa, subentrato proprio al posto del belga nella ripresa contro il City, pronto a riprendersi una maglia da titolare accanto a Billy Gilmour e Scott McTominay. La rifinitura di domani scioglierà gli ultimi dubbi sulla convocazione e sull'eventuale impiego a gara in corso del fuoriclasse belga.