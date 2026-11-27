Napoli: sorpreso con la droga e arrestato L'intervento della polizia in piazza nazionale

La polizia ha arrestato un 42enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ippolito Nevio, ha notato il giovane che stava per cedere qualcosa ad un’altra persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 10 bustine di marijuana del peso di circa 12 grammi e di 55 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.