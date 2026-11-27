Serata in ricordo della piccola Francesca a Nola: raccolti oltre 21.000 euro La generosità degli imprenditori e di tutta la comunità nolana

C'è un numero che da solo racconta la serata. 22.100 euro. Raccolti in una sola sera, al Teatro Umberto di Nola, grazie alle donazioni, alla generosità degli imprenditori e di tutta la comunità nolana. Il doppio rispetto allo scorso anno. E la raccolta è ancora aperta, quindi quel numero è destinato a salire.

È la seconda edizione dell'iniziativa nata per ricordare Francesca, morta a soli cinque anni per una malattia, curata proprio al Santobono Pausilipon di Napoli.

Ma se qualcuno si aspettava una serata triste, si sbagliava. Perché Francesca era una bambina vivace, allegra, piena di vita. E i suoi genitori, Valentina Russo e Domenico, hanno scelto di ricordarla così: non con il silenzio, ma con la risata, con i sogni, con l'aiuto concreto.

Del loro dolore hanno fatto una responsabilità. Una forza. Un coraggio che continua.

Sul palco del Teatro Umberto, l'altra sera, a tenere insieme tutto c'erano Daniele Ciniglio e Alessandro Bolide. Hanno fatto ridere, hanno fatto divertire, hanno fatto riflettere, con quella comicità che arriva dritta e che non ha bisogno di spiegazioni. E tra una risata e l'altra, hanno ricordato perché quella platea era piena: per aiutare i bambini del Santobono.

A spiegare cosa significa davvero quel lavoro sono stati i rappresentanti della Fondazione Santobono Pausilipon, presenti in sala, Flavia Matrisciano e Lucia De Martino.

Il Santobono non cura solo i bambini costretti a vivere in un reparto. Allevia le sofferenze di intere famiglie, costrette a vivere una vita sospesa, tra corridoi, attese e speranze. Ed è lì che vanno i fondi raccolti a Nola.

Il momento più intenso della serata è arrivato con Carmen Pommella. L'attrice, che in queste settimane il pubblico sta vedendo su HBO nella serie Melania nel ruolo di Vittoria, la madre di Melania Rea, ha letto una lettera scritta dal papà di Francesca. Ma l'ha letta come se a raccontarla fosse Francesca stessa, in prima persona. La sua voce, la sua vivacità, le sue parole. In teatro si è fatto un silenzio diverso. Quello dell'ascolto.

E poi c'è il futuro, perché questa storia non si ferma a una serata. Valentina e Domenico stanno lavorando a un libricino. In copertina ci sarà un disegno di Francesca, Michelino, il personaggio che lei si era inventata, protagonista di un viaggio nel tempo.

Dentro ci saranno i disegni dei bambini del Santobono, nati dai racconti di chi sta con loro in reparto. E poi ci sono i laboratori artistici che saranno messi su per identificare meglio il viaggio di Michelino in base alle sue tappe nel tempo.

Un libro che inizia con Michelino e continua con i colori di tanti altri bambini, per far conoscere Francesca e lasciare un segno tangibile.

Accanto a loro, in questa strada, c'è Lo Sportello dei Sogni, l'associazione nata a Salerno e con sede anche a Nola, che raccoglie i sogni dei malati oncologici dai 3 ai 90 anni e prova a realizzarli, perché i sogni aiutano la cura, generano energia positiva. Francesca il suo sogno lo aveva realizzato prima di andare via: essere una principessa nel Castello di Lauro. Oggi sua mamma Valentina è diventata anche lei un'acchiappasogni. E a marzo Filippo, scelto da Valentina, vedrà esaudito il suo sogno.

Alla fine della serata, le parole di Valentina e Domenico sono state semplici, senza retorica: gratitudine per chi c'era, per chi ha donato, per chi continua a ricordare Francesca con amore. E speranza. Perché la vita, anche dopo il dolore più grande, può ancora trovare un modo per continuare a dare. La raccolta fondi per la Fondazione Santobono Pausilipon resta aperta. Francesca, in fondo, sta ancora aiutando.