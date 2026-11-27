Amianto a Napoli: condannata la Kuwait a risarcire gli eredi di un ex lavoratore Ma l’ONA impugna la sentenza

Il Tribunale ha condannato la Kuwait Raffinazione e Chimica a risarcire gli eredi di un ex dipendente della raffineria di Napoli, ammalatosi a causa dell’esposizione professionale all’amianto. Nonostante il verdetto favorevole sul fronte della responsabilità aziendale, la sentenza è già stata impugnata dai legali della famiglia per il mancato riconoscimento del nesso causale tra la fibra killer e il tumore polmonare che ha causato il decesso del lavoratore. A darne notizia è l’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA).

Il principio giuridico: vietata la rinuncia preventiva al risarcimento

Al di là dell'esito economico per i familiari della vittima, il dispositivo del Tribunale fissa un paletto giurisprudenziale di rilievo nazionale, destinato a fare scuola non soltanto nei processi legati all'amianto, ma nell'intero ambito del diritto del lavoro e della sicurezza. I giudici hanno infatti ribadito che un lavoratore non può rinunciare in anticipo al diritto di essere risarcito per una malattia professionale che potrebbe manifestarsi anche a distanza di molti anni dalla firma di un accordo transattivo con l'azienda. Un principio di tutela fondamentale, considerato che le patologie asbesto-correlate presentano tempi di latenza lunghissimi, spesso decennali, rendendo impossibile per il dipendente valutare l'entità del danno biologico al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Perché l'Osservatorio Nazionale Amianto ha impugnato la sentenza

Nonostante il riconoscimento dell'esposizione lavorativa all'amianto e della piena responsabilità della Kuwait Raffinazione e Chimica per la patologia contratta dall'ex operaio, il verdetto presenta un nodo critico che ha spinto la difesa a ricorrere in appello. Il Tribunale, infatti, non ha riconosciuto il nesso di causalità tra l'esposizione all'asbesto e il carcinoma polmonare che ha provocato la morte dell'uomo. Una posizione nettamente contestata dall’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’ONA e legale dei familiari della vittima. Come ricordato dall’Osservatorio, il tumore al polmone rappresenta, subito dopo il mesotelioma, la principale causa di mortalità tra i lavoratori esposti alle fibre di amianto, motivo per cui la battaglia legale proseguirà nei successivi gradi di giudizio per ottenere il pieno riconoscimento del danno e delle cause del decesso.