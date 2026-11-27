Anticrimine: decreto di sequestro di beni per un valore di circa 2 milioni Ad eseguirlo è stata la Questura di Napoli

La polizia, in particolare il personale della divisione anticrimine della questura di Napoli, con il supporto del personale dei commissariati di Giugliano-Villaricca e Pianura, ai sensi della normativa antimafia, ha eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca di beni, emesso dal tribunale di Napoli - sezione misure di prevenzione, a seguito della proposta avanzata dal questore di Napoli, nei confronti di un uomo, ritenuto contiguo al clan camorristico “Mallardo”, operante nell’area giuglianese e federato alla cosiddetta “Alleanza di Secondigliano”.

Il provvedimento riguarda beni e società attualmente riconducibili agli eredi dell’imprenditore, deceduto nell’anno 2022.

L’uomo era stato ritenuto socialmente pericoloso in ragione dei suoi rapporti con il clan, in particolare con il genero del capoclan, attraverso i quali avrebbe favorito il reinvestimento e il riciclaggio di proventi illeciti nelle proprie attività economiche.

Le indagini patrimoniali hanno evidenziato come, a fronte di una modesta capacità reddituale lecita, l’uomo, anche attraverso il coinvolgimento dei propri familiari, avesse costituito un articolato tessuto di elevati interessi economici nel settore della produzione e della distribuzione del pane, ritenuto indicativo del reimpiego di capitali di provenienza illecita.

Dopo la sua morte, le attività imprenditoriali sono proseguite attraverso società intestate alla vedova, ai figli e ai rispettivi coniugi, garantendo una sostanziale continuità economica e aziendale con le precedenti attività, anche grazie al mantenimento delle medesime strutture ed all’avviamento commerciale, nonché agli investimenti ed ai rapporti con il clan camorristico.

Il sequestro ha interessato la totalità delle quote e l’intero patrimonio di tre società, attraverso le quali gli interessati gestivano cinque esercizi commerciali: due a Giugliano in Campania e tre nel quartiere Pianura di Napoli.

Il valore complessivo dei compendi aziendali sottoposti a sequestro è stimato in circa 2 milioni di euro.