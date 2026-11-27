Manovra, comuni in affanno. Manfredi incalza il Governo: "Servizi a rischio" Il sindaco: "Abbiamo chiesto una compartecipazione sui costi del personale"

«La tenuta dei servizi che i Comuni offrono ai cittadini è a rischio». È l'allarme lanciato dal sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi, in un'intervista a la Repubblica mentre a Verona è in corso l'assemblea annuale dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani. Secondo Manfredi, «servono risposte strutturali che nella legge di Bilancio al momento non ci sono», perché «l'inflazione colpisce fortemente le nostre finanze» e «il saldo primario netto è passato in negativo». Senza risorse adeguate a compensare i rincari, sia i servizi gestiti direttamente dai Comuni — come scuole e assistenza sociale — sia quelli legati al territorio, come il trasporto pubblico locale, rischiano riduzioni. Pur riconoscendo che la manovra «dà alcune risposte», come «norme di flessibilità sui bilanci che aiutano la spesa corrente», Manfredi avverte che si tratta di «un beneficio transitorio a fronte di problemi strutturali», auspicando interventi capaci di garantire «stabilità nel tempo».

Costi del personale, «fiscal drag» e priorità sociali nel confronto con Meloni

Sul fronte del dialogo con Palazzo Chigi, Manfredi ha raccontato l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, indicando le voci più urgenti per i territori: risorse per l'assistenza ai disabili, «che negli ultimi anni è esplosa», fondi per il sostegno agli affitti e un incremento per il trasporto locale, «perché altrimenti le aziende non potranno che tagliare i chilometri delle corse». Al centro del confronto c'è anche il nodo del personale: «Abbiamo chiesto una compartecipazione sui costi del personale. Sono stati firmati due contratti che hanno migliorato le condizioni dei nostri dipendenti, e ne siamo contenti, ma questo aumenta i costi per i Comuni di un miliardo. Chiediamo almeno di recuperare il fiscal drag, il gettito Irpef aggiuntivo che si incassa grazie a questi aumenti salariali, altrimenti è come se noi finanziassimo lo Stato». Sulle rassicurazioni ricevute a Palazzo Chigi, il presidente dell'Anci ha spiegato che «c'è un impegno della presidente Meloni ad aiutarci» e che «le garanzie si dovranno vedere con le modifiche alla legge di Bilancio», aggiungendo: «Ci auguriamo arrivino, perché quello che chiediamo è per i cittadini».

L'emergenza casa e i dubbi sui tempi del Piano

Non meno dura la presa di posizione sulle politiche abitative, definite da Manfredi «l'emergenza delle emergenze». Il sindaco di Napoli ha denunciato che «i tempi di attuazione del Piano sono troppo lenti», chiedendo a tutti di accelerare «almeno per le parti che hanno già una copertura finanziaria». Quanto all'ipotesi indicata dal ministro Matteo Salvini sulle prime case popolari ristrutturate in assegnazione già in primavera, Manfredi ha espresso scetticismo: «La vedo difficile, l'unica realtà al momento è che il bando del ministero non è ancora uscito». Anche quando arriverà, ha osservato, sarà soltanto «una prima misura a fronte di una domanda enorme», che per trovare risposta piena richiederà «un insieme di azioni e una combinazione di sostegno pubblico e investimenti privati».