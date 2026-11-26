Volley, trasferta amara per l'Union Napoli a Reggio Calabria: sconfitta per 3-0 La prossima sfida è il 7 dicembre, lunedì, alle 16 al PalaVesuvio contro Porto Viro

Trasferta amara in Calabria per la Union Napoli. Nell’anticipo del mercoledì la squadra di Graziosi non riesce ad arginare la forza di volontà della neopromossa Domotek Reggio Calabria, con quest’ultima che vince 3-0 davanti ai circa 1000 tifosi accorsi al palazzetto. Si torna in campo il prossimo 7 dicembre, lunedì, alle 16 al PalaVesuvio contro Porto Viro.

Grandissimo equilibrio fino a metà parziale poi due muri su Rempel consecutivi, e poi l’attacco errato dello stesso opposto partenopeo e Reggio Calabria prende il largo. Coach Graziosi chiama time out ma il leit motiv del primo set non cambia e la Domotek con Boiko prima conquista 5 set point (24-19) e poi chiude il parziale 25-20 con un preciso tocco che supera il muro di Napoli e regala l’1-0 ai padroni di casa.

Union Napoli contro Reggio Calabria in Serie A3: i set decisivi

Napoli parte meglio nel secondo set, ma l’ex Presta mura Mattei, poi il nuovo vincente di Reggio Calabria regala il primo vantaggio alla squadra di casa: 7-6. Cinque servizi vincenti di fila piegano la ricezione della formazione della Union: Klemen Sen stampa l’allungo sul 14-8. Graziosi richiama in panchina i suoi per 30 secondi. Piccolo blackout della Domotek, Barretta e compagni riportano sotto Napoli (21-19). Il muro di Presta rimanda dietro la Union (23-19). Iervolino piazza la parallela del 24-21. Ne viene annullata una ma non la seconda, si gira campo 25-22.

Boiko ace, poi ricezione errata e muro su Barretta: 5-3 e time out Union Napoli. Al rientro in campo nuovo ace di Boiko e bomba di Iervolino per il 7-3. Reazione clamorosa dei giocatori della squadra di Graziosi: 10-12, col mani e fuori di Raffaelli. C’è poi la risposta della Domotek: controbreak col muro su Rempel e sorpasso sul 16-15. Reggio Calabria nel momento decisivo allunga (21-19), stop di Graziosi. Si va poi ai vantaggi, vince Reggio 3-0 (27-25) col muro di Napoli che tocca solamente ma la sfera schizza fuori campo e dà 3 punti ai suoi.