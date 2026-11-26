Napoli, inaugurate una panchina rossa ed una azzurra dinanzi la Questura Trasformare uno spazio pubblico in un luogo di riflessione e sensibilizzazione per tutti i cittadini

Due panchine restaurate in via Guantai Nuovi, nei pressi dell’ingresso secondario della Questura, per attenzionare due temi d'attualità importanti: il simbolo di un impegno per proteggere donne e bambini dalla violenza. Una panchina rossa ed una panchina azzurra per rappresentare un richiamo costante affinché nessuno, soprattutto tra le persone più vulnerabili, venga mai lasciato solo.

«Nei primi dieci mesi di quest’anno circa 700 donne hanno chiesto aiuto ai Centri antiviolenza di Napoli. Un dato che impone una profonda riflessione, ancor più se si considera che oltre 500 figli e figlie sono a loro volta vittime della violenza assistita. Bambini e ragazzi che, senza adeguati interventi di sostegno e prevenzione, rischiano di riprodurre in futuro gli stessi modelli comportamentali», ha dichiarato l'Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante.

Un'iniziativa della Questura di Napoli

L’iniziativa, promossa dalla Questura di Napoli e realizzata in collaborazione con il Comune di Napoli e l’Unicef, ha trasformato uno spazio pubblico in un luogo di riflessione e sensibilizzazione per tutti i cittadini. Ad inaugurare le due panchine, questa mattina, sono stati il questore Fausto Lamparelli, l’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, e i rappresentanti delle associazioni che fanno parte della rete antiviolenza..

«Il presidio del Comune e quello della Polizia di Stato sono fondamentali per garantire alle donne ascolto, sostegno psicologico e assistenza legale. È però necessario intervenire prima, attraverso la prevenzione. Insieme alle Forze dell’Ordine entriamo nelle scuole per parlare di tutte le forme di violenza: da quella fisica, che può sfociare nel femminicidio, a quelle più insidiose e spesso difficili da riconoscere», così l'Assessora Emanuela Ferrante.