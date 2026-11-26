IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Lo smemorato di Collegno La partita col City ha detto due cose in maniera chiara: ecco quali

La partita a Manchester, contro il City dagli investimenti miliardari, ci ha detto due cose: che il destino tattico del Napoli è il 4-3-3, checché ne dicano gli scettici e i filocontiani, e che Noa Lang e Sam Beukema sono da Napoli, checché ne pensasse Antonio Conte in persona (e molte sue vedove tristi).

Gli azzurri finalmente giocano una partita degna di una squadra di buon rango, ma lamentano la cronica incapacità a non prendere gol, anche banali. Bisognerebbe domandarsi quali saranno i protagonisti di domani, visto che quelli oggi a disposizione, per un motivo o per un altro, si smarriscono come lo smemorato di Collegno.