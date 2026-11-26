Nappi (Lega): in Campania continua la politica del taglio dei nastri Pronto soccorso ospedale Boscotrecase

"A poco più di 5 mesi dalla riapertura, al pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase, si riduce il servizio: 150 ore di turni mensili di supporto specialistico in meno - si apprende da organi di stampa - in un drappello che serve un bacino di utenza di oltre 300mila cittadini!

È il risultato della politica del taglio dei nastri che in Campania non risparmia alcun settore, a partire da quello vitale della sanità.

Dalla Regione tutti in prima fila quando si tratta di inaugurazioni a favore di telecamere, poi una volta spente le luci, si torna alla solita dimensione fatta di approssimazione, mancanza assoluta di programmazione, incapacità di gestire e di mettere a frutto le risorse destinate alla Campania dal Fondo sanitario nazionale. E a pagarne le conseguenze sono sempre e soltanto i campani». Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.