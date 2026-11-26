Paura al Vomero, incendio presso la storica friggitoria: nessun ferito Incendio nella storica friggitoria al vomero: paura nel pomeriggio di oggi

Paura nel quartiere Vomero di Napoli nel pomeriggio di oggi - giovedì 26 novembre. Presso la storica Friggitoria, situata in Via Domenico Cimarosa, si è sviluppato un incendio: le fiamme hanno avvolto il locale ed il fumo si è diffus per tutta Via Kerbaker. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco: si indaga per ricostruire le cause che hanno portato al rogo. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di uno scoppio interno a causa di una friggitrice guasta.

Per fortuna non si registra nessun ferito. Il personale è riuscito ad intervenire per evitare che il fuoco divampasse ulteriormente.

Incendio al Vomero: in fiamme la storica friggitoria

Un incendio che ha messo in apprensione il quartiere vomero, sviluppatosi presso la storica friggitoria in via Cimarosa. Per fortuna le fiamme non hanno lasciato feriti e sono state gestite in tempi brevi. Al momento si indaga per ricostruire quanto successo.