Stipendi magistrati: Meloni non firma e diserta congresso Anm a Napoli Scontro istituzionale alla vigilia dell'incontro a Napoli con Mattarella. Nordio e Sisto mediano

È rottura istituzionale tra il governo e l’Associazione nazionale magistrati (Anm) alla vigilia del 37esimo congresso nazionale delle toghe, al via domani a Napoli. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha comunicato ufficialmente al presidente dell'Anm, Giuseppe Tango, una doppia decisione: non firmerà il Dpcm per l'adeguamento delle retribuzioni dei magistrati e non parteciperà all'appuntamento partenopeo.

La linea di Palazzo Chigi: "Risorse alle famiglie, nomina di un commissario"

Al centro della crisi c'è la recente sentenza del Consiglio di Stato, favorevole al ricorso presentato dalle toghe per ottenere arretrati e adeguamenti stipendiali dal valore complessivo di quasi un miliardo di euro. Secondo i calcoli di Palazzo Chigi, l'esecuzione del provvedimento comporterebbe l'erogazione di somme fino a circa 100mila euro a persona, destinate a una categoria che percepisce già retribuzioni medie superiori ai 137mila euro lordi annui.

Parlando ai cronisti a margine del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, Meloni ha blindato la propria posizione: "In coscienza non intendo firmare e non firmerò un provvedimento che dice che in una fase come questa bisogna spendere milioni di euro per degli arretrati di persone che hanno già stipendi dignitosi". Da Palazzo Chigi filtrano inoltre i contorni giuridici della linea dura: pur rispettando il percorso giudiziario dell'Anm, qualora il Consiglio di Stato ritenga necessario forzare l'iter, il governo lascerà campo alla nomina di un commissario ad acta, affinché "ciascuno si assuma le proprie responsabilità".

Botta e risposta tra Meloni e Tango

La decisione di disertare il congresso di Napoli nasce dalla volontà della premier di evitare che il confronto istituzionale si trasformi in una polemica. "Mi ha colpito che il presidente Tango dica che mi avevano invitato per avere un confronto e hanno ricevuto in risposta un attacco", ha replicato Meloni da Bruxelles. "È un po' difficile confrontarsi se qualsiasi cosa si dica su cui non si è d'accordo diventa un attacco".

Dura la reazione del vertice dell'Anm. Giuseppe Tango ha espresso profondo rammarico per il forfait della presidente del Consiglio, definendo le parole della premier "l'ennesimo attacco strumentale in merito a una sentenza che riguarda l'applicazione di una legge dello Stato". Secondo Tango, la magistratura associata aveva compiuto un passo verso il dialogo invitando la capo dell'esecutivo a discutere di temi cruciali per i cittadini, tra cui lotta alle mafie, violenza di genere, giustizia minorile e sovraffollamento delle carceri.

Le aperture di Nordio e Sisto in vista della tre giorni di Napoli

Mentre la premier mantiene il punto, dai vertici del Ministero della Giustizia arrivano segnali più distensivi. Il viceministro Francesco Paolo Sisto, intervenuto a margine del Congresso giuridico forense, ha invitato alla prudenza: "Non c'è una posizione del governo stabilizzata. È un momento difficile e tutti dovremmo capire che bisogna provare a mediare le posizioni attraverso una forma di collaborazione istituzionale". A raccogliere l'invito al dialogo sarà invece il Guardasigilli Carlo Nordio, che ha confermato la propria presenza a Napoli: "Dopodomani sarò al congresso nazionale dell'Anm e ne parleremo lì".

Il programma del 37esimo congresso Anm

La kermesse della magistratura associata si aprirà domani, venerdì 27 novembre, per concludersi domenica 29 tra il Teatro San Carlo e Castel Capuano, intorno al tema "La giustizia che cambia: la sfida del nuovo umanesimo". Venerdì 27 novembre: Apertura dei lavori con la relazione del presidente Anm Giuseppe Tango alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e del ministro Carlo Nordio. Sabato 28 novembre: Giorno dedicato al confronto politico con gli interventi del Guardasigilli Nordio, del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, del leader M5S Giuseppe Conte e del portavoce di Avs Angelo Bonelli. Domenica 29 novembre: Chiusura affidata alla segretaria del Pd Elly Schlein, al leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e alle conclusioni del segretario dell'Anm, Rocco Maruotti.