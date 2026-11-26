Calciomercato Napoli: Morisco e Cacciamani arrivano già a Gennaio? Potrebbero essere il portiere e l'esterno i primi rinforzi

Il calendario non concede tregua al Napoli in questo ultimo scorcio del 2026. Prima della sosta natalizia, gli azzurri sono attesi da un ciclo di sei partite decisivo per le ambizioni stagionali: si comincia domenica 29 novembre in trasferta contro il Sassuolo, per poi affrontare un filotto di quattro gare consecutive al Maradona tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, prima di chiudere l'anno solare sul campo dell'Atalanta.

Subito dopo scatterà la finestra invernale di calciomercato, che quest'anno aprirà i battenti in anticipo, lunedì 28 dicembre. Una data alla quale la dirigenza partenopea punta ad arrivare con le idee già chiarissime — e forse con le firme già pronte — per rinforzare la rosa e mettere al sicuro gli obiettivi prefissati.

Un numero uno dal Brasile: Pedro Morisco ad un passo

Il primo nodo riguarda la porta. L'infortunio alla quinta vertebra lombare rimediato da Alex Meret, unito a una situazione contrattuale in scadenza ancora tutta da decifrare, ha spinto il direttore sportivo Giovanni Manna ad accelerare per un nuovo estremo difensore.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il profilo prescelto è quello di Pedro Morisco:

Identikit: Portiere brasiliano classe 2004 (22 anni) di proprietà del Coritiba, già entrato nel giro della Seleção sotto la gestione di Carlo Ancelotti.

L'operazione: L'accordo con il club brasiliano si aggira intorno agli 8-10 milioni di euro (resta da limare solo il dettaglio legato a una eventuale percentuale sulla futura rivendita).

Un precedente storico: Qualora l'affare andasse in porto, Morisco diventerebbe il secondo portiere brasiliano nella storia del club azzurro dopo Rafael Cabral.

Il fascino del 77: Alessio Cacciamani per la corsia mancina

Se per la porta si guarda al Sudamerica, per la fascia sinistra il Napoli punta forte sul talento italiano e su un numero di maglia che a Fuorigrotta non può mai essere banale. Il nome caldo è quello di Alessio Cacciamani, esterno d'attacco classe 2007 di proprietà del Torino, reduce dall'ottima esperienza in Serie B con la Juve Stabia e già protagonista in granata.

Diciannove anni, grande facilità di dribbling e l'abitudine a giocare alto a sinistra con il 77 sulle spalle: un dettaglio romantico che rende l'eventuale approdo all'ombra del Vesuvio quasi una tappa scritta del destino.

Secondo quanto riferito dal condirettore della TGR Rai Antonello Perillo, la trattativa con il Torino è ormai alle battute finali. Nelle casse granata dovrebbero finire circa 25 milioni di euro (più bonus legati alle presenze), con un'intesa già raggiunta anche con l'entourage del calciatore. Un investimento pesante, pensato per consegnare al Napoli un prospetto di assoluto valore per il presente e per i prossimi anni.