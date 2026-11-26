Sequestrati 8 milioni ad un imprenditore referente del clan Mallardo Operazione della Guardia di Finanza tra Giuliano e Riardo

Un patrimonio immobiliare del valore stimato di circa 8 milioni di euro è finito sotto sequestro su disposizione del Tribunale di Napoli Sezione per l'Applicazione delle Misure di Prevenzione, su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) partenopea. A eseguire il provvedimento sono stati i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli.

Il destinatario della misura è un imprenditore campano attivo nei comparti edilizio-immobiliare e della ristorazione, già condannato per reati contro la Pubblica Amministrazione e in materia urbanistica, e destinatario di una condanna definitiva nel 2020 a 7 anni e 4 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori.

Il ruolo nel clan Mallardo e i rapporti corruttivi

Secondo quanto emerso dalle risultanze processuali richiamate nel provvedimento, l'imprenditore operava come referente del clan Mallardo. L'inchiesta ha ricostruito un meccanismo di reinvestimento di capitali di origine illecita nell'acquisizione di terreni e nella costruzione di complessi immobiliari, anche abusivi, agevolato da rapporti corruttivi con pubblici funzionari.

Il quadro delineato dagli inquirenti colloca l'azione del proposto in particolare nell'area di Licola via San Nullo, nel territorio di Giugliano in Campania. In quel contesto, l'imprenditore avrebbe svolto il ruolo di referente del sodalizio camorristico, curando tra l'altro la riscossione delle estorsioni per conto del clan e mettendo a disposizione dei vertici i locali delle attività commerciali di famiglia, utilizzati anche per incontri tra esponenti di gruppi criminali contrapposti.

La sproporzione patrimoniale dal 1991 al 2015

Gli accertamenti economico-patrimoniali condotti dalle Fiamme Gialle hanno passato al setaccio le disponibilità riconducibili, direttamente o indirettamente, all'imprenditore e al suo nucleo familiare, facendo emergere una netta sproporzione tra i redditi lecitamente dichiarati o disponibili e gli investimenti realizzati. I numeri ricostruiti dagli investigatori evidenziano due fasi critiche: un saldo negativo di circa 2,3 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1991 e il 2008 e un ulteriore squilibrio di quasi 1 milione di euro tra il 2008 e il 2015. Le verifiche hanno interessato anche i conferimenti di capitale e i finanziamenti erogati dall'imprenditore e dalla coniuge a favore di diverse società.

I 15 immobili sequestrati e le intestazioni fittizie

Applicando le previsioni del Codice Antimafia, il Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro di 15 immobili e delle relative quote di proprietà, includendo terreni, abitazioni, locali commerciali, depositi e autorimesse. I cespiti si trovano nei comuni di Giugliano in Campania (in provincia di Napoli) e Riardo (in provincia di Caserta).

Sul piano delle intestazioni, i beni risultano formalmente in capo al proposto, alla coniuge e a un terzo soggetto, individuato dagli inquirenti come intestatario fittizio di beni riconducibili all'imprenditore. Come previsto dalla legge, il provvedimento di prevenzione patrimoniale resta soggetto ai rimedi di impugnazione.