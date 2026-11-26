Natale a Napoli 2026: dal 4 dicembre 53 eventi gratuiti nel segno del mare Presentato il cartellone natalizio diffuso in tutta la città fino al 10 gennaio, ecco i dettagli

Dal 4 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 il Comune di Napoli propone un cartellone diffuso tra concerti, teatro e reading. Protagoniste le rassegne "Altri Natali", dedicata al tema del mare in vista dell'America's Cup, e "Sacro Sud", diretta da Enzo Avitabile. Un mese intero di cultura, musica e spettacoli a ingresso libero per animare tutti i quartieri partenopei durante le festività. È la proposta di "Natale a Napoli 2026", il programma ufficiale presentato dall'amministrazione comunale che conta 53 appuntamenti gratuiti distribuiti su tutto il territorio cittadino.

Il palinsesto si fonda sui temi dell’accoglienza, del pluralismo culturale e del dialogo tra i popoli, strutturandosi attorno a due assi portanti: Sacro Sud, il progetto speciale firmato da Enzo Avitabile, e Altri Natali, la rassegna diffusa nata dal bando pubblico rivolto alle associazioni del territorio.

«Continuiamo a investire in un modello di programmazione culturale che nasce dalle energie della città e valorizza luoghi anche lontani dai circuiti più consolidati», spiega Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli. «In vista dell’America’s Cup, abbiamo scelto il mare come filo conduttore di un racconto collettivo che parla della capacità di Napoli di accogliere e incontrare altre culture».

Sacro Sud: la musica spirituale dal mondo con Enzo Avitabile

Giunto alla settima edizione, Sacro Sud (organizzato da Black Tarantella con prenotazione obbligatoria su Eventbrite) propone sei appuntamenti dal 13 al 27 dicembre. La rassegna esplora la dimensione del sacro mettendo in relazione le tradizioni del Mediterraneo con sonorità internazionali, valorizzando monumenti simbolo della città.

«Sacro Sud esprime pienamente la vocazione internazionale di Napoli Città della Musica», sottolinea Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per l'industria musicale e l'audiovisivo. Lo stesso Enzo Avitabile definisce il festival «un raduno spontaneo dedicato all’amore per le differenze, che celebra la connessione tra la musica e la trascendenza».

Il calendario di Sacro Sud

Domenica 13 dicembre (ore 18:00) – Basilica di San Pietro ad Aram: Apertura affidata allo stesso Enzo Avitabile in concerto acustico (dai suoni antichi a Sant'Alfonso Maria de' Liguori), accompagnato da Emidio Ausiello, Giuseppe Di Donna e Marco Pescosolido.

Martedì 15 dicembre (ore 18:00) – Palazzo Cavalcanti (via Toledo 348): Il discografico Stefano Senardi presenta l'autobiografia La musica è un lampo (Fandango Libri) con la partecipazione straordinaria di Avitabile.

Mercoledì 16 dicembre (ore 20:00) – Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova: Concerto del quartetto armeno Dudukner Ensemble, erede del virtuosismo di Georgy Minasov, tra musica sacra medievale e canti tradizionali.

Venerdì 18 dicembre (ore 20:00) – Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova: Esibizione del gruppo siriano Noureddine Khourchid et les Derviches Tourneurs de Damas, tra canti sufi e danze ipnotiche.

Domenica 20 dicembre (ore 20:00) – Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova: Sul palco Cherifa Kersit, voce simbolo della musica amazigh marocchina del Medio Atlante.

Domenica 27 dicembre (ore 18:00) – Sala dei Baroni (Maschio Angioino): Gran finale con Incarnation, performance che unisce le sonorità elettroniche del francese Mathias Delplanque alle danzatrici classiche khmer del Balletto Reale della Cambogia guidate da Chap Chamroeunmina (quattro repliche ogni 25 minuti).

Altri Natali 2026: il mare unisce nove Municipalità

Dal 9 dicembre al 10 gennaio, Altri Natali porta oltre 40 appuntamenti in chiese, teatri, parchi e spazi associativi di nove Municipalità cittadine, declinando il tema del mare tra il mito di Partenope, la memoria industriale, le migrazioni e la tradizione presepiale. Ecco i dieci progetti selezionati dal bando comunale e il programma complementare:

Municipalità I (Centro/Chiaia): Il Natale dei marinai. Da sottoterra al mare aperto (a cura di SUMMA), performance itineranti e spettacoli nel sottosuolo con Davide Iodice e i Gatos do Mar.

Municipalità II (Centro Storico/Avvocata): Partenope, Stella di Napoli (Fondazione Il Canto di Virgilio), tre concerti-spettacolo con Flo, Carlo Faiello ed Enzo Gragnaniello.

Municipalità III (Stella/San Carlo all'Arena): A completamento del bando si inserisce la quinta edizione di Natali erranti: laboratorio di controcanti (Baba Yaga Teatro), sei eventi tra laboratori e concerti nelle basiliche della Sanità e di San Severo fuori le mura con Marzouk Mejri, Maurizio Capone e l'Orchestra Sanitansamble.

Municipalità IV (San Lorenzo/Poggioreale): Marematica ('A Luna & 'O Sole), tre appuntamenti di drammaturgia, storytelling e musica con Carmine Aymone e Roberto Michelangelo Giordi.

Municipalità V (Vomero/Arenella): Mare aperto (Il Pozzo e il Pendolo), quattro incontri tra letteratura e musica con Maurizio de Giovanni, Marco Zurzolo, Rosaria De Cicco e Marianita Carfora.

Municipalità VI (Ponticelli/Barra/San Giovanni): Le Stelle del Mare (Performing Art Campania), quattro eventi tra gospel, poesia e musica napoletana diretti da Mimmo Maglionico.

Municipalità VII (Miano/Secondigliano/San Pietro a Patierno): Mare di Luce (Ass. Maria SS. della Luce), cinque appuntamenti a Masseria Luce culminanti in un presepe vivente multietnico.

Municipalità VIII (Scampia/Piscinola): Il canto delle onde (Marotta e Cafiero editori), cinque spettacoli ispirati a Ortese, Serao, Marotta e De Simone con i giovani dell'Accademia La Scugnizzeria.

Municipalità IX (Soccavo/Pianura): Il presepe, com’è grande! (Teatro Stabile delle Arti Medioevali), tre eventi su migrazioni e presepe diretti da Gian Maria Cervo.

Municipalità X (Bagnoli/Fuorigrotta): Doppio appuntamento con Le Sirene del Golfo Ardente (inaugurazione il 9 dicembre a cura della Santa Chiara Orchestra diretta da Carlo Faiello, tra mito flegreo e memoria Italsider) e Alle onde (Il Teatro nel Baule), con installazioni interattive e spettacoli per famiglie.

Informazioni utili e prenotazioni

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti. Per gli appuntamenti di Sacro Sud è richiesta la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite. Le modalità di accesso e il calendario dettagliato giorno per giorno sono consultabili sul portale istituzionale del Comune di Napoli nella sezione dedicata a Natale a Napoli 2026.