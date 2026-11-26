"Farmaco per tumore al pancreas: da Fico nessun segnale" Sangiuliano interviene per sollecitare l' introduzione del Daraxonraisb

Si accende il dibattito sulla gestione sanitaria in Campania intorno all'accesso alle nuove terapie oncologiche. In una nota congiunta, il capo dell'opposizione in Consiglio regionale, Gennaro Sangiuliano, e il capogruppo di Fratelli d'Italia, Raffaele Maria Pisacane, hanno annunciato la presentazione di un'interrogazione urgente rivolta al presidente della Regione, Roberto Fico, per sollecitare l'introduzione del farmaco Daraxonrasib nel sistema sanitario regionale.

Secondo quanto evidenziato dai due esponenti dell'opposizione, il medicinale — indicato per il trattamento del tumore al pancreas metastatico nei pazienti già sottoposti a precedenti terapie e recentemente approvato a livello europeo — è già disponibile in somministrazione gratuita in altre realtà italiane, citando in particolare il caso del Lazio. Nella loro dichiarazione, Sangiuliano e Pisacane accusano l'amministrazione campana e lo stesso presidente Fico, che detiene anche la delega alla Sanità, di immobilismo su questo fronte, affermando che la Regione «naviga nelle nebbie del nulla» e non fornisce segnali concreti nonostante l'elevata incidenza della patologia sul territorio.

A supporto della richiesta di un intervento rapido, i consiglieri di centrodestra hanno richiamato i dati epidemiologici relativi all'adenocarcinoma duttale del pancreas in Italia, sottolineando un incremento dell'incidenza annua superiore al 15% nell'ultimo decennio, con oltre 14.500 nuove diagnosi ogni anno. Come ricordato nella nota, oltre l'80% dei pazienti riceve la diagnosi quando la malattia è già in fase avanzata o metastatica, una condizione in cui l'aspettativa di vita con le terapie convenzionali oscilla spesso tra i 6 e gli 11 mesi, con una mortalità intorno al 70% entro il primo anno e una sopravvivenza a cinque anni ferma attorno all'11%.

Attraverso l'atto ispettivo depositato, Sangiuliano e Pisacane chiedono dunque alla Giunta regionale di chiarire tempi e modalità per garantire anche ai pazienti campani l'accesso rapido e gratuito a questa opzione terapeutica. Al momento non si registrano repliche ufficiali da parte della presidenza della Regione Campania in merito all'interrogazione