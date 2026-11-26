Napoli: due nuovi simboli nei pressi della Questura Dalla tutela contro la violenza di genere alla difesa dei diritti dell’infanzia

Stamattina, in via Guantai Nuovi, nei pressi dell’ingresso secondario della Questura, dopo i saluti del Questore di Napoli Fausto Lamparelli, dell’Assessore allo sport ed alle pari opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, del Presidente dell’associazione “Officina delle Idee” Rosa Praticò e del Presidente del Cominato Regionale Unicef Campania, ed alla presenza di altre associazioni della rete antiviolenza, sono state inaugurate le panchine dedicate alla tutela contro la violenza di genere ed ai diritti dell’infanzia.

Con la collaborazione della citata associazione, la panchina rossa, già presente quale simbolo di vicinanza alle donne vittime di violenza e presidio visivo per il cittadino, è stata oggetto di restauro, mentre la seconda, grazie anche al contributo di UNICEF e del Comune di Napoli, è stata tinteggiata d’azzurro quale simbolo della cooperazione tra la Polizia di Stato e l’UNICEF, nell’impegno per la tutela dei diritti dell’infanzia.

Terminata la cerimonia, i partecipanti hanno visitato l’area del VI piano della Questura denominata “Una Casa per te”, destinata all’accoglienza e all’ascolto, anche in forma protetta, di donne, minori e altre vittime vulnerabili, dove alcuni giovani studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli hanno dipinto dei quadri legati al tema della violenza di genere.

Nel corso dell’evento, sono state fornite, ai presenti, indicazioni sugli strumenti di tutela e di intervento in situazioni di violenza di genere.