Castello di Cisterna: armi clandestine e droga, i controlli dei carabinieri Hanno provato a farla franca, lanciando dalla finestra una parte della droga

Hanno provato a farla franca, lanciando dalla finestra una parte della droga che nascondevano in casa. Ma i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna avevano già cinturato l’area. Recuperato lo stupefacente, i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione e bloccato i tre.



Oltre alla droga sequestrata – 522 dosi tra crack, cocaina, hashish e marijuana – rinvenute anche diverse armi clandestine. 2 Smith & Wesson 357 Magnum provento di un furto commesso nel comune di San Donà di Piave, una semiautomatica calibro 7,65 rubata ad Arzano e una Beretta 98FS nel verbale di denuncia di un cittadino di Luzzi, provincia di Cosenza. Con le armi anche 75 cartucce 357 magnum e 28mila euro in contante ritenuto provento illecito.



Sono tutti in carcere, dovranno rispondere di concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.



In manette per droga altre due persone. Addosso hashish, marijuana crack, cocaina e oltre mille euro in banconote di piccolo taglio. Sottoposti ai domiciliari, sono ora in attesa di giudizio.



Durante i controlli, denunciati anche un 18enne incensurato trovato con un coltello e un 52enne per ricettazione. Quest’ultimo era in auto e nell’abitacolo c’erano 4 fari di Jeep Renegade per i quali non è stato in grado di fornire informazioni. Risponderà di ricettazione. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.