Ubriaco, disturba i clienti al bar e impatta fuori contro un'auto: denunciato Dovrà rispondere di oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale

Il primo a finire nel bilancio dei controlli a Caivano è un 40enne del posto. Ubriaco, stava disturbando alcuni clienti di un bar in via Sant’Arcangelo.

Cacciato dal locale, l’uomo è salito in auto e, complice l’alcol, è finito contro un altro veicolo in sosta. I carabinieri della compagnia di Caivano, già allertati dal proprietario del bar, l’hanno fermato prima che potesse provocare altri danni.

Necessario l’intervento di un’ambulanza, perché durante il controllo, il 40enne non ha mai smesso di prendersi a schiaffi. E di insultare e aggredire i militari.

Denunciato per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, l’uomo era anche senza patente, assicurazione e revisione, Sequestrata l’auto.

Denunciato anche un 36enne di Frattaminore, sorpreso in auto con un carico di sigarette di contrabbando. 121 i pacchetti senza sigilli dei Monopoli sequestrati.

Durante i controlli sono state identificate 97 persone e ispezionati 68 veicoli. 11 le contravvenzioni notificate, 3 gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura.