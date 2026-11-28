"Anton Dohrn", il ministero stanzia 7 milioni di euro per la ricerca marina I fondi assegnati alla stazione zoologica

Oltre 7,2 milioni di euro alla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, come finanziamento premiale e per il potenziamento delle infrastrutture scientifiche. Sono le risorse assegnate dal Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nell'ambito di un investimento complessivo di 183 milioni di euro destinato agli enti pubblici di ricerca, di cui 120 milioni di risorse premiali e 63 milioni per l'ammodernamento strutturale e tecnologico.

“La ricerca ha bisogno di talento, libertà e certezze. Con queste nuove risorse valorizziamo la qualità del lavoro dei nostri Enti e la loro competitività internazionale. È la stessa filosofia del nostro Piano Triennale della Ricerca: dare stabilità agli investimenti e un orizzonte più ampio alle ambizioni della scienza italiana”, spiega il Ministro Bernini.

“La pubblicazione del riparto dei fondi del decreto edilizia degli Enti Pubblici di Ricerca per il 2026 – sostiene Roberto Bassi, Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn - è una buona notizia perché mostra che il Ministero della Ricerca mantiene la preoccupazione per l’adeguamento delle strutture che ospitano gli enti. Nel nostro paese così ricco di storia, si tratta, spesso, edifici di pregio storico e artistico. Inoltre, nonostante le restrizioni di bilancio, incoraggia lo sviluppo delle infrastrutture necessarie a mantenere e sviluppare la capacità di ricerca operativa a medio termine.

La Stazione Zoologica Anton Dohrn userà la sua quota di risorse per condurre a termine il restauro della sede Centrale di Villa Comunale a Napoli per poter rinunciare ad alcune sedi temporanee molto costose. Un secondo obiettivo sarà quello di completare gli impianti di Bagnoli in cui vengono allevati gli organismi marini per gli acquari pubblici e le attività di ricerca. Investire nelle infrastrutture significa creare le condizioni per sostenere la competitività della ricerca, sviluppare nuove collaborazioni e affrontare con strumenti adeguati le sfide scientifiche e ambientali dei prossimi anni.

Ringraziamo il Ministero dell’Università e della Ricerca per l’attenzione e il sostegno a questo percorso rivolto al futuro del nostro Ente e al ruolo della ricerca scientifica italiana”.

I fondi per interventi infrastrutturali, pari a circa 3,6 milioni di euro, consentiranno alla Stazione Zoologica Anton Dohrn di proseguire il restauro della sede storica della Stazione Zoologica, nella Villa Comunale di Napoli, e di completare la Marine Farm di Bagnoli, il centro dedicato allo studio degli organismi marini, con impianti di acquacoltura e laboratori per le attività di ricerca.

Gli interventi comprendono anche la manutenzione e il miglioramento delle strutture aperte al pubblico, tra cui l'Acquario di Napoli, il Turtle Point e il Museo Darwin Dohrn, oltre al potenziamento delle infrastrutture digitalidell'Istituto. In particolare, saranno aggiornati i sistemi informatici e gli strumenti per la raccolta, la gestione e la condivisione dei dati scientifici, per rendere più efficienti e sicure le attività di ricerca.

Le risorse sostengono, inoltre, il progetto Ocean-BioSentinel, dedicato allo sviluppo di tecnologie avanzate per il monitoraggio degli ambienti marini. Attraverso nuovi strumenti di osservazione e analisi dei dati, il progetto punta a migliorare la conoscenza degli ecosistemi, individuare i cambiamenti che interessano il mare e contribuire alla tutela della biodiversità.