Iacomino: "A Natale 2026 consuma prodotti campani" Il consigliere comunale di Ercolano sostiene la campagna di promozione

Il consigliere comunale di Ercolano Aniello Iacomino sostiene la campagna "A Natale 2026 consuma prodotti campani", promossa dal coordinamento regionale dei circoli dell’ambiente e della cultura rurale.

Un'adesione che si inserisce in un percorso di attenzione verso il territorio e le sue potenzialità, con particolare riferimento alla promozione delle attività produttive, alla tutela delle identità locali e al sostegno delle realtà economiche che rappresentano una risorsa per la Campania.

La presenza di Aniello Iacomino nella vita amministrativa della città di Ercolano ha radici che risalgono al gennaio 2013, quando fece il suo ingresso in Consiglio comunale.

Un'esperienza istituzionale successivamente consolidata con la candidatura e l'elezione alle amministrative del settembre 2020. Nel corso del suo impegno politico e amministrativo, Iacomino ha continuato a mantenere un rapporto con la comunità cittadina, portando all'attenzione delle istituzioni temi legati allo sviluppo del territorio e alla valorizzazione delle risorse locali.

"Sostengo la campagna A Natale 2026 Consuma Prodotti Campani, promossa dal Coordinamento Regionale dei Circoli dell’Ambiente e della Cultura Rurale, è un’iniziativa importante per valorizzare le eccellenze agroalimentari della nostra terra, sostenere i produttori locali e difendere le tradizioni che rendono unica la Campania. Acquistare prodotti del nostro territorio significa sostenere le imprese, creare opportunità di lavoro e contribuire alla crescita della nostra economia. Questo Natale facciamo una scelta consapevole: scegliamo campano, sosteniamo la nostra terra!"

Con questa adesione, il consigliere Iacomino intende contribuire alla diffusione di un messaggio che pone al centro il valore del consumo consapevole e il legame tra le scelte dei cittadini e il futuro.