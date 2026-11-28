Napoli: sorpresi con un arsenale di armi e munizioni in casa La polizia arresta una 68enne e suo nipote, di 19 anni

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare il fenomeno della detenzione abusiva di armi e del traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato una 68enne e un 19enne per detenzione illegale di armi da guerra e di armi clandestine, relativo munizionamento, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, reati aggravati dal metodo mafioso.

Personale della squadra mobile, con il supporto del nucleo artificieri dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel corso di mirati servizi, a seguito di un controllo presso l’abitazione della donna, in zona Ponti Rossi, dove era presente anche suo nipote, il giovane 19enne, ha rinvenuto 18 pistole, tra cui una Smith & Wesson delle Glock e delle beretta di vari modelli, 4 fucili, 19 caricatori, 12 cartucce da arma lunga, 488 munizioni di vario calibro e un mirino telescopico.

Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato anche 42 confezioni di droga contenenti oltre 25 kg di hashish, 7 involucri di cocaina del peso di 765 grammi, 2 giubbotti antiproiettili e 3 maschere realistiche in gomma, riproducenti volti umani con baffi, lentiggini, pizzetto ed altri dettagli per camuffarsi senza destare sospetti.

Infine, è stato ritrovato dagli operatori, che hanno perlustrato a fondo tutto l’appartamento, un ordigno del tipo bomba a mano/granata, nascosto sotto il materasso di un letto a castello. Per tali motivi, i due sono stati tratti in arresto dal personale operante.