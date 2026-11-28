Gioielleria abusiva a Napoli: la polizia denuncia due persone Ricettazione e detenzione di oro usato

La polizia ha denunciato un 38enne, operante nel settore delle vendite online di chincaglieria, e una 18enne, sua collaboratrice, per violazione del provvedimento emesso dal questore della provincia di Napoli, che disponeva l’immediata cessazione dell’attività abusiva di vendita di oggetti preziosi; gli stessi sono stati, altresì, denunciati per ricettazione e per esercizio abusivo dell’attività di “compro oro”.

Dall’attività investigativa della divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Napoli è emerso che, attraverso diversi profili social, l’uomo stava esercitando un’attività di commercio online, sia di acquisto che di vendita di oggetti preziosi, nonstante fosse sprovvisto della relativa autorizzazione.

Le indagini hanno portato anche all’individuazione del locale dove i due svolgevano illegalmente tale attività; difatti, nel corso dei controlli effettuati nello stesso, situato nello storico rione Borgo Orefici, i poliziotti hanno sorpreso i due che stavano svolgendo l’attività abusiva di vendita di oggetti preziosi, rinvenendo collane, anelli e bracciali in oro per un peso complessivo di circa un chilogrammo, 6.535 euro in contanti e materiale utilizzato per la verifica dell’autenticità dell’oro (acidi, calamite, pietre di paragone ed altro), tutto successivamente sottoposto a sequestro.

Per tali motivi, i due sono stati denunciati dal personale operante ed il locale sottoposto a sequestro.