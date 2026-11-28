"È grottesco quanto sta accadendo sulla vicenda delle richieste di pagamento inviate dall’Asl Napoli 1 Centro per prestazioni che risalirebbero anche ad anni addietro.
La presa di posizione di Roberto Fico, che annuncia l’annullamento in autotutela dei crediti prescritti prima del 2021, rischia di restare una dichiarazione senza effetti concreti, se nessuno informa tempestivamente i cittadini".
Ad affermarlo è Luigi Rispoli, dirigente politico napoletano di Fratelli d'Italia.
"Quanti, ignari della prescrizione, finiranno per pagare somme che non sarebbero più dovute? E, nel caso, chi li rimborserà?
È una vergogna che cittadini costretti a recarsi agli sportelli dell’Asl per ottenere il dettaglio delle contestazioni non ricevano neppure spiegazioni adeguate dagli impiegati, ritrovandosi di fatto nella condizione di dover pagare al buio, senza certezze e senza strumenti per esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Occorre bloccare immediatamente tutte le richieste di pagamento in corso e procedere a una verifica puntuale, caso per caso, garantendo trasparenza, documentazione e informazione. Non si può scaricare sui cittadini - ha concluso Rispoli -il peso di anni di inefficienze amministrative. La sanità pubblica dovrebbe tutelare le persone, non trasformarle in bersagli di procedure opache e incomprensibili».