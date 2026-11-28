Rispoli Fdi: "Sanità, avvisi di pagamento Asl Na1, è una vergogna" L'indignazione: "È grottesco quanto sta accadendo sulla vicenda"

a cura di

Gianni Vigoroso

sabato 28 novembre 2026 alle 11:59



Quanti, ignari della prescrizione, finiranno per pagare somme che non sarebbero più dovute? E, nel caso, chi li rimborserà?