Napoli. Controlli "movida" dei carabinieri tra Vomero e Arenella Due denunciati, otto assuntori segnalati e due attività sanzionate per lavoro nero

Durante la notte i carabinieri della compagnia Napoli Vomero hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Vomero e Arenella, concentrando l'attenzione sulle aree frequentate dai giovani durante la movida.

Al termine sono state identificate 128 persone e controllati 32 veicoli. Nove le sanzioni al codice della strada elevate, per un importo complessivo di 8mila euro.



Due le persone denunciate. Un 35enne di Marano di Napoli, è stato denunciato per non aver rispettato il divieto di ritorno nel comune di Napoli per tre anni. Un uomo di 26 anni, originario di Sora, perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 centimetri.



Otto ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori, perché sorpresi con modiche quantità di sostanze stupefacenti: 3,40 grammi di marijuana, 17,50 grammi di hashish e una dose di cocaina. I controlli hanno interessato anche due attività commerciali.

Lì i militari hanno trovato in entrambi i casi un lavoratore in nero. Per ciascuna delle due attività sono scattate sanzioni per un totale di 3.900 euro.