Fantasia, Spazio, ghiaccio e acqua: il weekend 28-29 a Città della Scienza Sabato 28 e domenica 29 novembre, dalle 9.00 alle 17.00, due giornate di laboratori e science show

“FANTASIA SPAZIO CREATIVITA' GHIACCIO E ACQUA”: sabato 28 e domenica 29 novembre, dalle 9.00 alle 17.00, Città della Scienza apre le sue porte alle famiglie per un fine settimana pensato per accendere la curiosità di grandi e piccoli attraverso il gioco, l’emozione della scoperta e la meraviglia della scienza.

Un’attenzione speciale è dedicata ai visitatori dai 0 ai 2 anni, che troveranno ad accoglierli l’Atelier dei Piccoli, uno spazio intimo e protetto dove condividere i primi momenti di gioco e creatività insieme ai genitori. Accanto alla visita guidata per i piccoli alla scoperta del corpo umano, Corporea Kids, il percorso si arricchisce con l’installazione interattiva del Progetto Pinocchio 4.0, che rilegge in chiave digitale Le Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi: un’immersione tra immagini, musica e animazioni in cui i più giovani possono dare forma alle proprie idee trasformandole in contenuti digitali.

I laboratori di Città della Scienza a Napoli

Il programma dei laboratori accompagna i partecipanti lungo tutta la giornata tra cosmo, natura e sperimentazione. Il lab “Un universo da modellare” invita a esplorare lo spazio con le mani e con l’immaginazione, componendo un grande puzzle a tema astronomico e plasmando pianeti, stelle e corpi celesti con pasta modellabile e formine, tra letture e immagini. Il lab “Un bosco che danza – Alla scoperta della timidezza delle chiome”, realizzato in collaborazione con la Dr.ssa Rebecca Salmoni — fisica, attrice e sceneggiatrice esperta di movimento corporeo — intreccia scienza, teatro e danza. Accompagnati dalla musica, adulti e ragazzi vestiranno i panni degli alberi, partendo da piccoli semi pronti a mettere radici fino a protendere i rami verso il cielo, per vivere in prima persona quel suggestivo fenomeno naturale per cui nei boschi le chiome sembrano sfiorarsi senza mai toccarsi, disegnando un’armonica rete di linee e geometrie.

“La memoria del ghiaccio” propone invece un viaggio tra esperimenti, lettura di immagini e simulazioni per indagare il comportamento dei ghiacciai marini e terrestri — preziose riserve di acqua dolce e archivi di un passato remoto — approfondendo le conseguenze del riscaldamento globale, dalla fusione dei ghiacci alla riduzione della loro capacità di riflettere la luce solare. A completare il percorso laboratoriale, “E-sperimentiamo con l’acqua” offre prove pratiche e coinvolgenti per osservare da vicino le sorprendenti proprietà dell’elemento essenziale per la vita e scoprire quanta scienza si nasconde nei gesti di ogni giorno.

L’esperienza del fine settimana prosegue infine sotto la cupola del Planetario, con le proiezioni astronomiche, e lungo le sale delle mostre Insetti & Co. e “FISICA… Vietato Non Toccare!”, per continuare a esplorare la natura e le leggi dell’universo in modo diretto e divertente.