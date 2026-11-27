Città della Scienza, si è chiusa la "3 Giorni con la Scuola Pubblica" a Napoli Gli interventi finali del Presidente della Regione Campania Roberto Fico

Si è conclusa oggi a Napoli, a Città della Scienza, la XXV edizione di “3 Giorni con la Scuola Pubblica. Dialoghi, metodi, scoperte per affrontare le crisi”, la rassegna nazionale promossa e organizzata da Fondazione IDIS – Città della Scienza e dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Scuola della Regione Campania.

Un traguardo significativo per una manifestazione che, dal 25 al 27 novembre, ha riunito a Bagnoli un numero considerevole tra docenti, dirigenti scolastici, ricercatori, associazioni, imprese e studenti per ognuno dei tre giorni, confermando la vitalità della comunità educativa.

Quattro assi tematici e il filo rosso contro la violenza di genere

Concepita come un vero e proprio Bootcamp della Scuola basato sulla sperimentazione diretta, l’edizione del venticinquennale ha articolato plenarie, tavole rotonde, workshop immersivi condotti da insegnanti Mentor ed esposizioni edutech attorno a quattro direttrici fondamentali: intelligenza artificiale e transizione digitale, uguaglianza e inclusione, orientamento e raccordo tra scuola e lavoro, transizione ecologica.

A fare da filo rosso all’intera rassegna è stato, inoltre, l’impegno civile nel contrasto alla violenza maschile contro le donne, inaugurato il 25 novembre con l’esibizione artistica di Nicole Rossi per la Fondazione Una Nessuna Centomila e accompagnato negli spazi della sala Montessori dalla mostra “Rivivo con Te…” Femminicidi: cronaca di una strage senza fine, dedicata anche al tema della violenza economica e agli strumenti di emancipazione.

La giornata conclusiva di venerdì 27 novembre

Alle 11:00, in Sala Newton, il sipario sulla XXV edizione è calato tra teatro, poesia e impegno istituzionale. La messa in scena di “Se te ne vai” (tratto da Si tu t’en vas della drammaturga francese Kelly Rivière, con la traduzione e l’interpretazione di Francesca Ritrovato accanto a Kevin Di Sole per la regia di Andrea Collavino) ha portato sul palco il dialogo intenso e senza filtri tra Nathan, quindicenne deciso ad abbandonare il liceo, e la sua insegnante di italiano, interrogando il senso della scuola e la relazione educativa nell’era digitale.

A suggellare i lavori della XXV edizione sono infine intervenuti il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, l’assessore regionale alle Politiche Sociali e alla Scuola Andrea Morniroli, il presidente di Città della Scienza Giovanni Covone, il maestro e poeta Franco Arminio.

Le parole del Presidente Roberto Fico

«Iniziative come quella promossa dall’assessorato alle politiche sociali e alla scuola della Regione Campania e da Città della Scienza offrono uno spazio essenziale per leggere il presente e preparare il futuro. Transizione ecologica, intelligenza artificiale e raccordo tra formazione e lavoro riguardano da vicino le nuove generazioni. La scuola ha un ruolo decisivo: dà a ragazze e ragazzi gli strumenti per capire questi cambiamenti, coltivare il pensiero critico e affrontarli con consapevolezza», così il Presidente Roberto Fico.

«La Regione Campania lavora in questa direzione con misure per il diritto allo studio, il contrasto alla dispersione scolastica, il miglioramento degli spazi educativi, il potenziamento della psicologia scolastica e la promozione dell’inclusione. L’obiettivo è offrire a ogni giovane, dalle aree metropolitane ai comuni delle aree interne, pari opportunità di crescita e la possibilità di costruire qui il proprio futuro. Investire nella scuola pubblica significa infatti investire nel futuro della Campania e nella qualità della nostra democrazia».