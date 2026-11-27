De Laurentiis riceverà il prestigioso Premio Italiani ControVento a Roma La motivazione: «De Laurentiis legge l'orizzonte prima che diventi rotta comune»

Saranno gli storici studi della Filmauro a Roma ad accogliere, martedì 1° dicembre 2026 alle ore 16.00, la cerimonia di consegna del prestigioso Premio “Italiani ControVento” - edizione 2026, conferito ad Aurelio De Laurentiis, imprenditore, produttore cinematografico e Presidente della SSC Napoli.

Il Premio racchiude il suo significato più profondo nel metallo stesso che lo compone: un esclusivo esemplare in tiratura limitata del riconio celebrativo della celebre 500 Lire “Caravelle – Bandiere Controvento”, versione prova del 1957, realizzato in argento con fondo a specchio.

Il significato del Premio “Italiani ControVento”

Nella storia della numismatica italiana, l’emissione di prova del 1957 rappresenta una rarità leggendaria: le bandiere delle tre caravelle, incise in direzione opposta al vento che gonfia le vele, divennero il simbolo iconico dell’ingegno, dell’audacia e della capacità di andare oltre le convenzioni. È a questo straordinario emblema di eccellenza artigianale e spirito pionieristico che il Premio si ispira, celebrando gli italiani che portano avanti la propria visione con determinazione, anche quando il vento soffia contrario.

Giunto alla sua sesta edizione, il riconoscimento è stato ideato da Maurizio Merolla e Alessandro Martillotti per celebrare quelle eccellenze del Paese capaci di tracciare rotte inedite.

Il riconoscimento ad Aurelio De Laurentiis

Con questo riconoscimento, Aurelio De Laurentiis entra in un prestigioso albo d’oro che, nelle sue precedenti edizioni, ha insignito personalità di primo piano della cultura, della scienza, delle istituzioni e dell’imprenditoria italiana: Marco Bucci (già Sindaco di Genova e attuale Presidente della Regione Liguria), il maestro pizzaiolo Franco Pepe, il maestro della sartoria Maurizio Marinella, lo scienziato Silvio Garattini e lo scrittore, giornalista e filosofo Marcello Veneziani.

Fedele alla propria vocazione itinerante, inoltre, è il Premio stesso a raggiungere il premiato nel luogo da lui indicato: per questa ragione la cerimonia si terrà nel cuore operativo della Filmauro a Roma.

Alla consegna del Premio interverranno – accanto a Maurizio Merolla, ideatore del Premio insieme ad Alessandro Martillotti, Direttore commerciale di Collezioni Istituzionali - il dottor Pasquale Russo, Presidente di Confcommercio Campania e Vicepresidente nazionale di Confcommercio; l’avvocato Flavia Chiarolanza, Responsabile della comunicazione dell’Associazione Eventi 2000; Michelangelo Iossa, giornalista e scrittore; Bruno Aiello, Manager di Collezioni Istituzionali.

La motivazione del premio ad Aurelio De Laurentiis

«Viaggiatore controcorrente per vocazione e per storia, De Laurentiis legge l'orizzonte prima che diventi rotta comune. Domino indiscusso di due tra i palcoscenici più cari all'immaginario collettivo: il cinema e il calcio.

Figlio del dopoguerra, erede di una genealogia di pionieri, non si è mai accontentato di replicare il passato, scegliendo ogni giorno la sfida del presente. Fin da bambino ha imparato a guardare la vita come fosse un film, cogliendone ogni sfaccettatura, dalla più lieve alla più tragica. In lui vive ancora la meraviglia di chi scopre il mondo attraverso la luce di un proiettore o l'occhio di una macchina da presa. Uno stupore che, col tempo, si è fatto visione, metodo, coraggio.

Fiero portavoce di una tradizione familiare che sa parlare alle emozioni, trascinando il pubblico – degli stadi e delle sale – in un mondo di sogni, simile alla meraviglia originaria dei fratelli Lumière. Quel potere di sospendere il tempo e accendere l'immaginazione, pur nelle avverse circostanze dei tempi odierni. Ha saputo raccontare la magia dell’arte senza mai perdere il senso concreto dell'impresa, custodendo la propria radice familiare e trasformandola in una spinta costante verso la modernità. È proprio questa sintesi tra eredità e innovazione a renderlo un vero Italiano ControVento» recita la motivazione del premio.