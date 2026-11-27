Mario Merola: a Villa Campolieto l'omaggio con Andrea Sannino, Simioli e i figli Giovedì 3 dicembre 2026 la terza edizione della rassegna celebra il "Re della Sceneggiata"

La maestosa Villa Campolieto di Ercolano, gioiello architettonico del Miglio d’Oro, torna a essere il palcoscenico d’eccezione de I GRANDI ANNIVERSARI, la rassegna culturale dedicata alle figure-chiave del Novecento e della storia artistica e culturale italiana.

Promossa dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane con il Patrocinio del Ministero della Cultura e la produzione di Dipshow, la terza edizione dell'iniziativa rende omaggio a Mario Merola, nel ventesimo anniversario della sua scomparsa. L’appuntamento è per giovedì 3 dicembre 2026 alle ore 20:00 negli spazi del Salone delle Feste di Villa Campolieto.

Mario Merola celebrato a Villa Campolieto

Interprete dalla voce inconfondibile, attore di teatro e di cinema, indiscusso "Re della Sceneggiata" e ambasciatore di Napoli nel mondo: nel corso della serata verrà ripercorsa la parabola umana e artistica di Merola e sarà ricordato il suo fondamentale contributo alla storia della musica, del teatro, del grande schermo e della televisione.

A guidare il pubblico in questo viaggio tra memoria, musica e racconto sarà il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, già conduttore delle prime due edizioni della rassegna. La regia dell'evento è firmata da Frè (Alessandro Freschi), impreziosita dalle musiche originali curate da Federico Luongo.

Ad arricchire il parterre della serata con testimonianze, riflessioni e omaggi artistici interverranno ospiti d’eccezione: Loredana Merola e Roberto Merola, figli del Re della Sceneggiata e custodi della sua eredità umana e professionale; il professor Marino Niola, grande antropologo e docente presso l’Università degli Studi ‘Suor Orsola Benincasa’ di Napoli, che offrirà una interessante lettura del mito di Merola; Gianni Simioli, popolare autore e conduttore radiofonico, profondissimo conoscitore della scena musicale partenopea; Andrea Sannino, tra le voci più amate della scena musicale napoletana e nazionale.

Dopo l’ampio successo riscosso dalle sue precedenti edizioni – che hanno celebrato giganti del calibro di Marcello Mastroianni, Walter Chiari, Francesco Rosi, Nanni Loy e Vittorio De Sica, solo per citarne alcuni – I Grandi Anniversari conferma la propria vocazione nel valorizzare i protagonisti immortali del patrimonio culturale italiano, offrendo al pubblico un nuovo appuntamento imperdibile.