Napoli Futsal, Carmine Tarantino prima del derby con la Sandro Abate Un napoletano al Napoli. Carmine Tarantino si presenta in azzurro al suo primo impegno

Il tecnico classe ’81 ritorna alle falde del Vesuvio dopo una vita, nel senso pieno del termine, all’estero e precedentemente suddivisa tra gli incarichi federali e le parentesi con Real San Giuseppe e Meta Catania. Lui che nel 2013 aveva condotto alla salvezza da giovanissimo il vecchio club dell’allora presidente Veneruso.

«Tornare in Italia dopo tanti anni e farlo qui è stato un po’ come chiudere un cerchio – il suo racconto. Con il presidente Perugino tante volte siamo stati vicini, forse questo era il momento più giusto. Le sensazioni sono belle e mi mancava respirare l’aria della mia città».

Coach Tarantino: «È una responsabilità ed un onore»

Un uomo ed allenatore nel pieno della maturità. «Quel ragazzo giovanissimo e molto istintivo è cresciuto, il tempo e le esperienze ti cambiano, lo ha fatto anche la vita privata e l’essere diventato genitore. Rispetto a prima sono sicuramente più riflessivo e questo ha permesso che arrivassi in una realtà così importante. Probabilmente è questo il frangente in cui ero più pronto per sposare il progetto Napoli».

Un club ed una squadra di rilievo, che punta ad essere competitiva in ogni ambito. «A Napoli c’è un detto: chi nun tene curaggio nun se cocca ch’’e ffemmene belle e so che è un team costruito per il massimo e per provare a portare titoli. Lo sappiamo tutti, deve essere una responsabilità ed un onore come ho detto ai giocatori. Me la voglio godere e dare il massimo, per me e per la città. Una responsabilità, ripeto, forte ma che affronto con grandissima emozione».

Le idee di Tarantino. «Mi farebbe piacere portare tanto la mia passione, vivo questo sport e molte volte metto anche la famiglia da parte. Spero di riuscire a trasferirla ai ragazzi. Interpreto il futsal in una maniera che faccia divertire le persone, un gioco dinamico e che permetta di costruire per attaccare. Il Napoli per questo ha tante armi per metterlo in pratica ed è questa la mia volontà. I giocatori li conosco per le carriere, ma devo conoscerli nel quotidiano. Sono prima persone che atleti. Tenterò di trasferire loro il pensiero che nessuno ti regala nulla e che per vincere bisogna soffrire, il fatto di chiamarsi Napoli non ti dà niente e per ambire ai vertici c’è da lottare”. Verso la sfida con gli irpini, di nuovo arruolabili Salas e Guilhermao dopo la squalifica. “In questi giorni proverò a toccare il meno possibile, poi pian piano lavoreremo sulle mie idee».