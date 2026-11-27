IL PIZZINO di Gerardo Casucci: 400 per cento La "questione Kevin De Bruyne" ormai impazza in citta, nei media e sui social.

La "questione Kevin De Bruyne" ormai impazza in citta, nei media e sui social. Ognuno ha la sua idea: dall'antefatto all'epilogo. La moglie è colpevole. Anzi no forse il nonno fiammingo. O un parente lontano. Perfino Massimiliano Allegri, che di solito è molto abbottonato, ha allentato la cravatta, gualcito l'abito da cerimonia e detto la sua sul belga: resterà di sicuro; rispetterà il contratto fino all'ultimo giorno. Temo che la cosa sia, invece, più complessa. Lo testimoniano le ultime frasi pronunciate dal calciatore: dal risentimento per l'ambiente al 400 per cento dato al Napoli. In 30 partite su 80 e non giocate neanche intere.