Giuseppe Tortora: "Nessun bambino di Pompei dovrà rinunciare al Natale" Approvata all'unanimità l'iniziativa: "Il giocattolo sospeso"

"Vorrei che nessun bambino di Pompei docesse rinunciare alla magia del Natale a causa delle difficoltà economiche della propria famiglia.

È con questo desiderio che abbiamo approvato all'unanimità in Giunta il "Giocattolo sospeso", un'iniziativa di solidarietà che coinvolgerà commercianti, cittadini e associazioni della nostra città".

Ad affermarlo è il sindaco Giuseppe Tortora

"L'idea nasce dalla bella tradizione napoletana del caffè sospeso: entrare in un negozio, acquistare un giocattolo nuovo e lasciarlo in dono a un bambino che non conosciamo, ma al quale possiamo regalare un sorriso.

Il Natale amplifica le gioie, ma anche le solitudini e le difficoltà di tante famiglie. E credo profondamente nel valore di una comunità che sa prendersi cura dei più piccoli, soprattutto quando attraversano momenti di fragilità.

Un giocattolo può sembrare un piccolo gesto, ma racchiude qualcoa di molto più grande: la possibilità, per un bambino, di sentirsi pensato, amato e parte di una comunità.

I commercianti potranno aderire gratuitamente attraverso un apposito avviso pubblico. I giocattoli donati saranno distribuiti con il coordinamento dei Servizi Sociali comunali, nel pieno rispetto della dignità delle famiglie. Le modalità di partecipazione saranno comunicate attraverso i canali ufficiali del Comune.

Mi rivolgo ai nostri commercianti, alle associazioni e a tutti i pompeiani: facciamo nostra questa iniziativa. La solidarietà ha una forza straordinaria quando diventa una responsabilità condivisa. Mi piacerebbe che il Giocattolo Sospeso diventasse negli anni una bella tradizione della nostra città.

Perchè Pompei che voglio è una città capace di riconoscere le fragilità, prendersene cura e non lasciare indietro nessuno. Pompei, come deve essere. Unica".