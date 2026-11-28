Pompei, "Mani che donano": ragazzi con autismo protagonisti Un Natale di inclusione e solidarietà

Dal 29 novembre al 1° dicembre, tre giornate di formazione e condivisione per la preparazione di 500 panettoni solidali destinati ai piccoli pazienti del Santobono-Pausilipon. Il sindaco Giuseppe Tortora annuncia la volontà di realizzare a Pompei un laboratorio permanente di inclusione, con il coinvolgimento dei maestri pasticcieri e pizzaioli.

Saranno le mani di bambini e ragazzi con autismo a preparare un dono speciale per i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli.

Un gesto dal profondo valore umano, che vedrà Pompei accogliere, dal 29 novembre al 1° dicembre, delegazioni provenienti dalla Puglia e dall’Emilia-Romagna, accompagnate dai propri educatori, nell’ambito dell’iniziativa «Mani che donano – Pasticcieri per un giorno».

Sin da subito l’Amministrazione comunale di Pompei ha manifestato la volontà di accogliere, sostenere e dare spazio a un progetto di così alto valore umano e sociale, riconoscendone la straordinaria capacità di coniugare inclusione, formazione e solidarietà. Un’iniziativa ideata e realizzata da Vincenzo Iannucci, promossa da Eli Academy Iannucci ETS-APS, in collaborazione con la Fondazione Santobono-Pausilipon, Le Orecchiette che Vorrei e Special Olympics Italia – Emilia-Romagna, che trova a Pompei un terreno fertile per crescere e diventare un’esperienza capace di generare nuove opportunità.

Al centro delle tre giornate, un’esperienza concreta di inclusione attraverso l’arte della pasticceria e della pizza.

Negli spazi del Museo d’Impresa del Comune di Pompei, i ragazzi, affiancati da maestri pasticcieri e pizzaioli, sperimenteranno il valore del lavoro di squadra, della manualità e dell’autonomia, partecipando alle attività di pasticceria e al confezionamento di 500 panettoni solidali destinati ai bambini del Santobono-Pausilipon.

"Per questa Amministrazione è motivo di grande onore e di profonda emozione accogliere un’iniziativa che pone al centro il valore della persona, la ricchezza delle diversità e la bellezza delle relazioni umane. Credo in una comunità capace di riconoscere e valorizzare i talenti, le aspirazioni e le capacità di ciascuno, creando le condizioni affinché tutti possano esprimersi e partecipare pienamente alla vita sociale. “Mani che donano” è una splendida testimonianza di come la condivisione di un’esperienza, la creatività e la generosità possano diventare strumenti di crescita reciproca. Il dono che questi ragazzi prepareranno per i bambini del Santobono racchiude il significato più autentico della solidarietà: la capacità di incontrare l’altro, di averne cura e di costruire legami. È questa la cultura dell’inclusione che desideriamo promuovere a Pompei, nella consapevolezza che il rispetto della dignità, la valorizzazione delle unicità e la piena partecipazione di ogni persona siano fondamenti irrinunciabili di una comunità civile», dichiara il sindaco di Pompei, Giuseppe Tortora.

Un’esperienza nata dall’impulso di Nando Uliano, consigliere delegato alle Politiche Sociali, dalla quale l’Amministrazione comunale intende partire per costruire un percorso di inclusione stabile sul territorio.

«Desidero che questa esperienza lasci un’eredità concreta alla nostra città – prosegue il primo cittadino –. La nostra volontà è quella di promuovere la nascita di un laboratorio permanente nel quale i bambini e i ragazzi con disabilità, grazie alla professionalità e alla disponibilità dei maestri pasticcieri e pizzaioli, possano sviluppare competenze, coltivare talenti, acquisire autonomia e costruire relazioni. L’inclusione non può esaurirsi nella celebrazione di una giornata: deve tradursi in opportunità reali, accessibili e durature. È questa la responsabilità che, come amministratori, abbiamo nei confronti dei ragazzi e delle loro famiglie».

Dopo l’accoglienza delle delegazioni prevista per domenica 29 novembre, le attività laboratoriali prenderanno il via lunedì 30 novembre presso il Museo d’Impresa.

Ciascun partecipante preparerà il proprio panettoncino, accompagnato dai maestri pasticcieri dell’Academy Iannucci. La giornata sarà dedicata anche al confezionamento dei 500 panettoni solidali, con il coinvolgimento della Fondazione Santobono-Pausilipon e dei rappresentanti dell’ospedale pediatrico. In serata, i ragazzi saranno protagonisti di un ulteriore momento formativo e conviviale dedicato all’arte della pizza.

Martedì 1° dicembre, dopo il completamento delle attività di confezionamento, le delegazioni visiteranno il Parco archeologico di Pompei, grazie all’iniziativa del Comune, prima dei saluti conclusivi e del rientro nelle rispettive città. Ad accompagnare l’intero progetto, le parole degli Atti degli Apostoli: «C’è più gioia nel dare che nel ricevere».

Un messaggio che, nella città di San Bartolo Longo, assume un significato ancora più profondo, richiamando quella vocazione all’accoglienza, alla carità e alla tutela dell’infanzia che appartiene alla storia e all’identità di Pompei.