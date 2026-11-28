Tragedia sull’autostrada presso lo svincolo di Afragola: 2 morti e un ferito Un impatto particolarmente violento, le cui conseguenze sono risultate drammatiche

Due persone hanno perso la vita e una terza è rimasta ferita in un drammatico incidente stradale verificatosi sull’autostrada A1 Milano-Napoli, all’altezza dello svincolo di Afragola.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture. Ancora da accertare le cause e la dinamica dello scontro.

L’incidente si è verificato poco prima delle 8.45, al chilometro 750 dell’autostrada, nel tratto compreso tra il nodo A1/A16 e il nodo di Acerra-Afragola, in direzione Roma.

Un impatto particolarmente violento, le cui conseguenze sono risultate drammatiche: per due delle persone coinvolte non c’è stato nulla da fare, mentre una terza è rimasta ferita.

La notizia è stata confermata da Autostrade per l’Italia, che ha comunicato anche la conclusione delle turbative alla circolazione provocate dall’incidente. Dopo le operazioni necessarie, il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie.

Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato il tragico impatto. Gli accertamenti dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.