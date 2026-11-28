San Pietro a Patierno: sorpreso con la droga e arrestato Manette ai polsi di un 22enne

La polizia ha arrestato un 22enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personale del commissariato Secondigliano, durante mirati servizi, svolti nel quartiere San Pietro a Patierno, anche presso il parco comunale “IV Aprile”, ha notato il giovane che, in cambio di banconte, consegnava a diverse persone del materiale occultato sotto un finto pneumatico ed in parte anche tra i rami di un albero.

I poliziotti, a quel punto, lo hanno raggiunto ed immediatamente bloccato, trovandolo in possesso di soldi in contanti, per un ammontare di 240 euro.

Hanno, poi, proceduto alla perlustrazione dei citati nascondigli, rinvenendo, ben occultati sotto il finto pneumatico, 48 stecche di hashish del peso di 99 grammi, 11 pezzi di hashish del peso di 114 grammi e 2 boccettine di vetro contenenti 4 grammi di hashish; mentre, nascoste tra i rami, vi erano 227 bustine di marijuana del peso complessivo di 35 grammi.