Controlli della polizia a Pompei: arrestato un 24enne sorpreso con la droga Detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Il personale del commissariato di Pompei ha arrestato un 24enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli operatori, nel transitare in via Aldo Moro, hanno notato un giovane a bordo di un’autovettura, che percorreva la strada con fare sospetto; sottoposto a controllo, il 24enne è stato trovato in possesso di 8 involucri di sostanza stupefacente del tipo cannabinoidi del peso di circa 350 grammi e 115 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Gli operatori hanno, inoltre, rinvenuto, a seguito di perquisizione presso l’abitazione: 3 grammi di marijuana e 15 grammi di hashish.

Per tali motivi, il giovane è stato arrestato. Nel corso del servizio straordinario, i poliziotti del commissariato di Pompei, con la collaborazione di personale della polizia locale, hanno anche identificato 79 persone, controllato 56 veicoli e contestato 10 violazioni del codice della strada.