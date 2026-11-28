Boscotrecase: oppone resistenza ai poliziotti e danneggia l'auto di servizio Arrestato un 28enne per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento

La polizia ha arrestato un 28enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni della pubblica amministrazione.

Personale del commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carotenuto a Boscotrecase, ha notato un’auto con a bordo un uomo e ha proceduto al suo controllo

Durante tale attività, l’uomo ha tentato di opporsi, venendo, tuttavia, bloccato con non poche difficoltà a seguito di una colluttazione con gli operatori.

Una volta all’interno dell’auto di servizio, quest’ultimo ha continuato a tenere una condotta violenta, colpendo il veicolo e danneggiandolo.

Nelle vicinanze del luogo dell’arresto è stata anche rinvenuta una pistola calibro 22 marca Mondial, sequestrata a carico di ignoti.