Cade il riflettore nel campo: 17enne in ospedale A Napoli, zona Vomero

Le raffiche di vento che stanno battendo la Campania in queste ore potevano scatenare una tragedia stamattina al Vomero.

Un ragazzo di 17 anni (compiuti il 23 dicembre) è stato colpito dalla caduta di un riflettore, poco prima del fischio d’inizio del torneo di Natale. Trasportato in codice rosso all'ospedale Cardarelli è al momento sotto controllo. Fortunatamente non rischierebbe la vita.



Il riflettore si è abbattuto sul terreno di gioco alle 9.45 colpendo il ragazzo, dopo l'avvenuto riconoscimento dell'arbitro delle squadre in campo. Il campetto della chiesa di Santa Maria della Libera in via Belvedere è stato sottposto a sequestro.



Il campetto della chiesa risulta in comodato d’uso ad un’associazione sportiva.