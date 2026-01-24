Guerri Napoli ko contro la Bertram Tortona (76-82) Coach Magro: Continuiamo a commettere errori imperdonabili"

Sconfitta casalinga per la Guerri Napoli, ko contro la Bertram Tortona con il risultato di 76-82. "Conosciamo il valore di Tortona, costruita con un roster per fare le coppe, nonostante giochi solo in campionato. - ha spiegato il coach del Napoli Basketball, Alessandro Magro - Guardando il lato positivo, Perdiamo di 4 una partita dove segnano da centrocampo, prendono tanti rimbalzi in attacco e noi vinciamo 3 quarti su 4. Continuiamo, però, a fare degli errori imperdonabili che ci costano le partite. Questo non deve succedere, si perdono occasioni importanti. Ora il turno di riposo sarà importante per tornare qui a lavorare con idee chiare e servirà più disciplina. Ci vuole cinismo, è una mia responsabilità e ciò deve avvenire il prima possibile. Questa squadra ha dimostrato, nonostante gli errori, di potersela giocare con tutti. Ci siamo stancati di commettere questi errori". Turno di riposo nel prossimo weekend. Domenica 8 (ore 16), all'Alcott Arena, Napoli ospiterà la Reyer Venezia.