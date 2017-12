Caso Eav. Borrelli: "Basta furbetti" L'intervento del consigliere regionale dei Verdi

“La strada intrapresa dal presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, contro i truffatori che si assentano dal lavoro pur non avendone diritto e per la riduzione del numero di dirigenti è quella giusta se si vuole dare all’azienda un futuro sicuro dopo l’enorme sforzo messo in piedi dalla Regione per sanare la situazione economica disastrosa creatasi con anni di malagestione”.

Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale “è giusto e sacrosanto licenziare chi non va al lavoro, inventandosi malattie o la necessità di assistere parenti malati, così come è necessario fare un’attenta analisi del reale fabbisogno di dirigenti visto che l’Eav, per anni, è stata usata come un carrozzone sul quale far salire amici a cui si voleva dare un contentino rappresentato da un bel posto da dirigente”.

“L’aria ora è cambiata ed è giusto che si proceda con l’allontanamento di chi non lavora o non porta alcun giovamento all’attività dell’Eav perché le risorse disponibili devono essere usate per migliorare il servizio offerto ai cittadini e non certo per finire nelle tasche di chi non le merita” ha aggiunto Borrelli per il quale “quel che si sta facendo in Eav deve essere preso a esempio anche nelle altre aziende di trasporto e in tutti gli uffici pubblici”.

“Da apprezzare poi anche la disponibilità a venire incontro alle esigenze dei turisti e dei napoletani alle prese con il blocco del servizio pubblico dell’Anm a Capodanno” ha concluso Borrelli sottolineando che “in questo modo si concretizza, nel migliore dei modi, quella collaborazione tra Aziende di trasporto pubblico e tra Regione e Comune di Napoli per la quale i Verdi lavorano da mesi”.