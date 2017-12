Capodanno: esplode un petardo, 14enne ferito Ad Agnano

Mancano ancora diverse ore alla notte di San Silvestro ma a Napoli c'è già stato un ragazzo ferito da un botto: è un 14enne del quartiere Bagnoli, che ha riportato ferite a una mano, a una coscia e ad un occhio. Il bilancio si apre nella notte più difficile dell'anno per la sicurezza nel napoletano. Accompagnato dalla madre in ospedale, il ragazzino ha raccontato di essere stato investito dallo scoppio di un petardo lanciato da ignoti mentre usciva dalla stazione di Agnano della Cumana. Guarirà in 15 giorni.