Esce dall'ospedale, muore a 3 anni. "Giustizia per Cristian" Ercolano. Il corteo

Sarà l’autopsia a chiarire come è morto Cristian Corso, un bambino di soli tre anni. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del tragico decesso del piccolo. L'inchiesta, coordinata dal pm Amodio, punta a chiarire ogni passaggio del doppio accesso al nosocomio.

Al vaglio dei pm la cartella clinica. L'autopsia dovrà chiarire cosa ha determinato l’arresto cardiaco di un bimbo di soli tre anni, giunto per due volte in poche ore all’ospedale Santobono. La famiglia del bimbo è originaria di Ercolano. La comunità intera si è stratta intorno ai parenti del piccino, straziati da un così grande dolore.

Fiaccolate e marce nel ricordo di Cristian hanno sfilato nelle strade, per chiedere giustizia, verità. Ieri, alle 19, il lungo corteo, al quale ha preso parte anche il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto ha marciato. La citta` degli Scavi si e` stretta dunque attorno a Nando e Carmela, genitori del piccolo. «Troppo dolore per la nostra comunità – ha commentato Il sindaco in testa al corteo -. Un abbraccio alla picco- la Martina perche´ adesso il suo fratellino e` diventato la stella più bella del cielo».

Ferdinando e Carmela Corso il 20 dicembre erano tornati in Campania con i due figli, Christian, tre anni e mezzo, e Martina, otto, per trascorrere le feste dai parenti. Venerdì hanno perso così, nel modo più assurdo e sconvolgente, il secondogenito. Le indagini sono in corso. Giovedì sera il piccolo era stato portato in ospedale. Era stato visitato al Santobono. Codice verde, per un piccolo che aveva accusato febbre e dolori alla pancia e diarrea, al punto tale da rendere necessaria una tac all’addome, che ha dato esito negativo.

Espletato ogni passaggio i sanitari l'avevano dimesso, prescrivendo una cura di farmaci e di un controllo presso il medico curante. Poche ore dopo, siamo a venerdi` mattina dopo le sette, il piccolo viene di nuovo riportato in ospedale, e ci arriva in una ambulanza. Purtroppo non c’e` stato nulla da fare. Il cuoricino di Cristian dopo poco si è fermato per sempre.

Siep