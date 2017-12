Allerta terrorismo: barriere e controlli a Napoli Per il concertone. Niente bus. Si rischia il caos

Prefiltraggio degli accessi, con il divieto di introdurre bottiglie di vetro e petardi. Misure per la sicurezza straordinarie a Napoli, in occasione della lunga notte di San Silvestro, per il concertone di fine anno in piazza del Plebiscito. Sul palco si alterneranno musicisti provenienti da tutto il Sud, in prima fila il collettivo musicale dei Terroni Uniti: per la comicità arriva invece un milanese doc come Teo Teocoli. Lo spettacolo avrà inizio alle 20.30: i due ingressi della piazza saranno vigilati dalle forze dell'ordine, con apposite barriere in jersey.

L'ingresso nell'area dove è in programma a partire dalle 20,30 il tradizionale concerto che saluterà l'arrivo del nuovo anno, sarà vigilato attraverso controlli serrati. Un'operazione di filtraggio che impedirà, tra l'altro, l'introduzione nell'area di bottiglie di vetro e petardi. Sempre in piazza Plebiscito sarà impossibile esplodere fuochi d'artificio. Un'altra misura per garantire la sicurezza delle migliaia di persone che si riverseranno in piazza per la notte di San Silvestro.

Come gli altri anni lo show di piazza del Plebiscito non sarà l'unico del lungo veglione di San Silvestro. Dopo il brindisi di mezzanotte e il consueto spettacolo di fuochi d'artificio previsto per l'1.30 a Castel dell'Ovo, la notte danzante dei napoletani e dei tanti turisti che affollano in questi giorni la città proseguirà fino all'alba nelle altre «stazioni» sul lungomare: piazza Vittoria (live music e animazione), Rotonda Diaz (techno house), Borgo Marinari (revival '70-80), via Partenope (latino americano).

Ma intanto si teme il caso, per il blocco trasporti. L'ennesimo incontro in Prefettura, dopo quello avuto con il sindaco, tra l'amministratore e i rappresentanti sindacali dell'ANM per assicurare i servizi di linea 1 e delle funicolari per la notte di Capodanno ha avuto esito negativo. "Un segnale molto negativo verso la città, verso i napoletani e verso la marea di turisti", è il commento di Mario Calabrese assessore alle infrastrutture e ai trasporti. "Dispiace molto dover dire alle tante persone che stiamo accogliendo per il capodanno e ai tantissimi napoletani ormai abituati a festeggiare in piazza, che quest'anno non potranno servirsi della metropolitana e delle funicolare. Abbiamo fatto tutto il possibile perché questo non accadesse ma nessun lavoratore dell'ANM ha dato la propria disponibilità a lavorare con retribuzione dello straordinario la notte di capodanno". "Ovviamente ciò è davvero incomprensibile. L'azienda deve cambiare passo e questa sarà la nostra priorità per il prossimo anno", aggiunge.

Siep