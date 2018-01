Capodanno choc: colpito in auto da proiettile vagante A Napoli 51enne ferito

Ancora sangue durante il Capodanno in Campania. Un 51enne napoletano è stato colpito da un proiettile mentre si trovava all’interno della propria automobile. L’uomo era nell’abitacolo della vettura, in via Carbonara, quando un colpo lo ha ferito. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata d’urgenza in ospedale. L’episodio è accaduto poco dopo le 18 ed ora l’uomo è assistito al pronto soccorso dell’ospedale Loreto Mare dove sono in corso gli esami diagnostici.

E' tenuto sotto strettissima osservazione. Potrebbe trattarsi di un ferimento dovuto alla malsana abitudine di sparare per la fine dell'anno.