Capodanno, spari in aria per il veglione: 12enne ferito A Napoli

Capodanno e spari nel napoletano. Ferito un 12enne, mentre era affacciato al balcone. È accaduto poco prima della mezzanotte nella zona di San Giovanni e Barra, periferia orientale di Napoli. Ignoti hanno sparato in aria colpi di arma da fuoco e un ragazzino fortunatamente è rimasto ferito in maniera lieve, ad una gamba.



Potrebbe trattarsi da una stesa, una semplice ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine. Il 12enne ferito è stato prima portato all'ospedale Loreto Mare e poi al Santobono; le sue condizioni non sono gravi. Perquisizioni e controlli sono in corso. Verifiche a tappeto per rintracciare i responsabili.