Accoltellati tra i baretti: sangue nella notte a San Pasquale Due ragazzi feriti

di Simonetta Ieppariello

Notte di sangue ai baretti di San Pasquale, la zona calda della movida napoletana dove ieri sono stati accoltellati due giovani. Un 19enne e l’amico 18enne che avevano trascorso la serata nei localini tra piazza dei Martiri e piazza San Pasquale, sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi che li hanno trafitti con coltelli. Torna a scorrere il sangue nelle notti di Napoli.

I due amici si trovavano su via Giosuè Carducci, in compagnia della fidanzata del 18enne. Agli agenti della Polizia di Stato hanno raccontato di essere stati aggrediti alle spalle dal gruppo di ragazzi e hanno anche riferito che, poco prima, avevano avuto un diverbio con un uomo, probabilmente polacco, ubriaco che aveva infastidito la fidanzata del 19enne, circostanza che però non sembra avere collegamenti diretti con l'aggressione.

I due ragazzi, soccorsi da alcuni passanti, sono stati assistiti dalle ambulanze del 118 e trasportati al Loreto Mare. Entrambi sono stati accoltellati al torace, al dorso, in volto e su mani e braccia, mentre la ragazza non è stata colpita. I due giovani sono stati suturati e assistiti all’ospedale Loreto Mare.

Solo poche settimane fa l’accoltellamento di Arturo, il 18 dicembre, in via Foria. Prima ancora la rissa con tanto di colpi di pistola ad altezza uomo e il ferimento di più ragazzi. Prima ancora altri giovani e giovanissimi erano stati aggrediti a colpi di coltello. A fine ottobre in due vennero feriti nella zona di piazza del Gesù. Una escalation senza fine sembra aver travolto Napoli e le sue zone di ritrovo. Senza motivo. Senza un perchè.